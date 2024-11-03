今週の【重要イベント】中国全人代、米大統領選、FOMC (11月4日～10日) 今週の【重要イベント】中国全人代、米大統領選、FOMC (11月4日～10日)



―――――――――――――――――――11月 4日 (月) ――

◆国内経済

★国内市場休場 (振替休日)

・新型主力ロケット「H3」4号機打ち上げ（鹿児島県種子島宇宙センター）

◆国際経済ｅｔｃ

・ロシア市場休場

・ドイツ10月製造業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏10月製造業PMI[確報値] (18:00)

・米国9月製造業新規受注 (5日0:00)

・米国9月耐久財受注[確報値] (5日0:00)

★中国全国人民代表大会（全人代）常務委員会（～8日）

・ユーロ圏財務相会合

・米国3年国債入札

【海外決算】

[米]パランティア 、マリオット 、アメリカンインターナショナル 、ウィン・リゾーツ 、ロウズ 、フォックス /[欧]NXPセミコンダクターズ



―――――――――――――――――――11月 5日 (火) ――

◆国内経済

★東証が取引時間を15時から15時半に延長、クロージング・オークションを導入

・10月マネタリーベース (8:50)

・ファストリ <9983> が10月国内ユニクロ売上推移速報を公表 (15:30頃)

・日本国際工作機械見本市「ＪＩＭＴＯＦ」 (東京ビッグサイト、～10日)

◆国際経済ｅｔｃ

★米大統領選挙

・中国10月財新サービス業PMI (10:45)

★米国9月貿易収支 (22:30)

★米国10月ISM非製造業景気指数 (6日0:00)

・EU経済・財務相理事会（ECOFIN）

・オーストラリア中銀が政策金利を発表

・米国10年国債入札

【海外決算】

[欧]フェラーリ

◆新規上場、市場変更 など

〇コランダム <5395> [東証Ｓ]：上場廃止



―――――――――――――――――――11月 6日 (水) ――

◆国内経済

・日銀金融政策決定会合議事要旨 (9月19・20日開催分、8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目

・ドイツ9月製造業新規受注 (16:00)

・ドイツ10月サービス業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏10月サービス業PMI[確報値] (18:00)

・ユーロ圏9月生産者物価指数 (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

・米国10月サービス業PMI[確報値] (23:45)

・米国石油在庫統計 (7日0:30)

・マレーシア中銀が政策金利を発表

・ブラジル中銀が政策金利を発表

・米国30年国債入札

【海外決算】

[米]クアルコム 、ギリアドサイエンシズ 、CVSヘルス 、ビヨンドミート 、リフト /[英]★アーム・ホールディングス /[欧]BMW



―――――――――――――――――――11月 7日 (木) ――

◆国内経済

・9月毎月勤労統計 (8:30)

・10月輸入車販売 (10:30)

・10月車名別新車販売 (11:00)

・10月都心オフィス空室率 (11:00)

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★中国10月貿易収支

・ドイツ9月鉱工業生産 (16:00)

・ドイツ9月貿易収支 (16:00)

・ユーロ圏9月小売売上高 (19:00)

★イングランド銀行 (BOE) が政策金利を発表 (21:00)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国7-9月期非農業部門労働生産性指数 (22:30)

・米国9月卸売在庫[確報値] (8日0:00)

・米国9月卸売売上高[確報値] (8日0:00)

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (8日4:00)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (8日4:30)

・米国9月消費者信用残高 (8日5:00)

【海外決算】

[米]エアビーアンドビー 、モデルナ 、エクスペディアグループ 、ブロック 、ラルフローレン

◆新規上場、市場変更 など

〇タツタ <5809> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――11月 8日 (金) ――

◆国内経済

★オプションSQ

・9月全世帯家計調査 (8:30)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・9月特定サービス産業動態統計 (13:30)

★9月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・米国11月ミシガン大学消費者信頼感指数 (9日0:00)

【海外決算】

[印]タタモーターズ



―――――――――――――――――――11月 9日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★中国10月消費者物価指数 (10:30)

★中国10月生産者物価指数 (10:30)



―――――――――――――――――――11月10日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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