前説で登場したモンパチの2人が場を盛り上げ、高里が「2日目ですよ! 最終日でございます。最後の最後まで、怪我なく、とことん楽しんでください!」とオーディエンスに語りかけるところからスタートした2日目・マングースステージ。「こないだ北海道で会いまして、「スケジュール空いてますか」と打診したところ、空いてました! そしてまさかの、沖縄初ライブでございます!」というキヨサクの紹介とともに呼び込まれた、この日のトップバッターはALIである。

セットリスト

1. 仁義なき戦い 〜 Dance You, Matilda

2. Wild Side

3. VIM

4. Going Up The Country

5. GABBA GABBA HEY HEY

6. MY LIFE. MY DESTINY

7. LOST IN PARADISE

8. Funky Nassau

■<MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!!24>



11月2日(土) 沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場

11月3日(日) 沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場

〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-2-1

open11:00 / start13:00

※雨天決行/荒天中止

▼出演アーティスト ※五十音順

【11/2(土) Day1】

MONGOL800|Awich / 奥田民生(弾き語り) / サンボマスター / スターダスト☆レビュー / BE:FIRST / WANIMA / WWW!! Special Session古謝美佐子+玉城千春(Kiroro) Presents “Okinawa moon” / デラックス×デラックス(OA)

【11/3(日) Day2】

MONGOL800|ALI / MONGOL800 × WANIMA / クレイジーケンバンド / SPECIAL OTHERS / HYDE / レキシ / WWW!! Special Session Sami-T(fr Mighty Crown) Presents “Musical Gathering” / 奢る舞けん茜(OA)

パワーパフボーイズ with 名護高校ダンス部 (両日 / OA)





▼チケット (前売)

各1日券:11,000円(税込)

2日通し券:20,000円(税込)

中高生券:4,500円(税込)

※中高生チケットは1日券のみ、一般発売からの販売となります。

※小学生は一般チケットをお持ちの保護者1名様につき、2名まで入場無料。

※未就学児童は一般チケットをお持ちの保護者同伴で入場無料。

一般発売日:9月6日(金) 12:00〜

(問)PM AGENCY 098-898-1331





『仁義なき戦い』のテーマから「Dance You, Matilda」に流れ込んでいくおなじみのオープニングが展開するなか、白いジャケットに身を包んだLEOが登場。10月にメンバー脱退を発表しソロプロジェクトへと移行したALIだが、ライブのテンションに変わりはない。「ALI、始めます!」。さあ、熱狂の宴のスタートだ。コーラスのNadia改めMOMONADYが観客を煽りつつ「Wild Side」に突入すると、続けて「俺たちが今日の良し悪しを決めると思っていいですか? ハートに火をつけにきたぞ!」とラテンのリズムが気分をさらに高める「VIM」へ。LEOも腰を振ってリズムを全身で感じている。その後はLEOがタンバリンを叩き、歌い、ブルースハープも吹きまくるロックンロール「Going Up The Country」から、畳み掛けるようにスカチューン「GABBA GABBA HEY HEY」へ。YOSHIO(トロンボーン)と持田城(トランペット)から成るホーンセクションが言葉を超えて感情をさらに高ぶらせていく。あらゆる音楽に根ざしながら、それらを全部ソウルとダンスのパーティチューンに変えてしまうところがALIの真骨頂。今回は初めて上陸した沖縄の風も彼らに味方して、さらに熱いパフォーマンスが展開している。そして、その熱いパフォーマンスにはもうひとつ理由があったということが、その後のLEOのMCで明らかにされた。「モンパチの『MESSAGE』が出たとき、僕は中学生で、歌詞を机に書いていた。おかげで好きだった人から「いい歌詞だね」って言われて、付き合うことができました」「グリーン・デイが来日して、モンパチとSNAIL RAMPとGOING STEADYとさいたまスーパーアリーナでやった(2002年の<Green Day Festival 2002>ツアー)。それが僕が初めてチケットを買ったライブだった」。LEOにとってMONGOL 800は音楽にのめり込んできた青春時代の象徴だったのだ。そんなモンパチから直々のオファーで実現した今回の出演。キヨサクに「出てよ」と言われたはいいものの具体的な日程がわからず「いつですか?」と4回確認した、と笑うLEOだが、この日のステージに懸ける思いは並々ならぬものがあったのだろう。ここで「友達紹介していいですか!」とラッパーのesを呼び込み、ともに「MY LIFE. MY DESTINY」を披露。さらに「LOST IN PARADISE」のタイトでスリリングな演奏が鋭く響き渡った。リズムに合わせて手を揺らすオーディエンス。LEOが歌詞の“Tokyo”を“Okinawa”と言い換えると歓声が起きた。徹頭徹尾盛り上がり続けたライブのラストチューンは「Funky Nassau」。ステージ上のメンバーもオーディエンスもサイドステップを踏み、ジャンプし、手を振り上げ、つまり全身で音楽を味わい、楽しんでいる。最後は“ALI”の名前を全員で叫ぶコール&レスポンスとLEOの「音楽万歳!」というシャウトで締め。まさに“LOVE, MUSIC AND DANCE”、ALIの掲げるテーマどおり、そこにはでっかい愛と踊りたくなるリズム、そして最高の音楽があった。文◎小川智宏写真◎SARU(SARUYA AYUMI)