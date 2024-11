ZIPANG OPERAが、2025年1月22日に1stシングル「KAMIYAGURA」をリリースすることが発表。あわせて新曲「KAMIYAGURA」をコンセプトにした最新のアーティスト写真も解禁された。結成4年目にして初のシングル曲となる今回の新曲「KAMIYAGURA」は、2024年内にリリースされる本格NFTトレーディングカードゲーム『神櫓-KAMIYAGURA-』のテーマソングに抜擢。

1st Single「KAMIYAGURA」



2025年1月22日(水)◆初回生産限定盤(Blu-ray)※三方背BOX+トールケース仕様形態: 2CD+2Blu-ray品番: LGCL-9017〜9020価格: \9,350 (税込)CD収録内容:[DISC1]・KAMIYAGURA・Bangin'他1曲 計3曲収録(曲順未定)※全形態共通[DISC2]・ZIPANG OPERA 1st Tour 2024 〜Rock Out〜(ライブ音源)Blu-ray収録内容:[DISC1]・ZIPANG OPERA 1st Tour 2024 〜Rock Out〜 (本編映像)[DISC2]・ZIPANG OPERA 1st Tour 2024 〜Rock Out〜 (全景映像)・1st Tour 2024 〜Rock Out〜 (Behind The Scenes)・鳴音 (2024.6.20 Zepp DiverCity 2nd Stage)※封入特典: オリジナルブロマイド(全8種より1枚ランダム封入)、オリジナルフォトブック◆初回生産限定盤(DVD)※三方背BOX+トールケース仕様形態: 2CD+2DVD品番: LGCL-9021〜9024価格: \9,350 (税込)CD収録内容:[DISC1]・KAMIYAGURA・Bangin'他1曲 計3曲収録(曲順未定)※全形態共通[DISC2]・ZIPANG OPERA 1st Tour 2024 〜Rock Out〜(ライブ音源)DVD収録内容:[DISC1]・ZIPANG OPERA 1st Tour 2024 〜Rock Out〜 (本編映像)[DISC2]・ZIPANG OPERA 1st Tour 2024 〜Rock Out〜 (全景映像)・1st Tour 2024 〜Rock Out〜 (Behind The Scenes)・鳴音 (2024.6.20 Zepp DiverCity 2nd Stage)※封入特典: オリジナルブロマイド(全8種より1枚ランダム封入)、オリジナルフォトブック◆通常盤形態: 1CD+1Blu-ray品番: LGCL-9025〜9026価格: \2,200 (税込)CD収録内容:・KAMIYAGURA・Bangin'他1曲 計3曲収録(曲順未定)※全形態共通Blu-ray収録内容:・KAMIYAGURA -Music Video-・KAMIYAGURA -Behind The Scenes-※封入特典: オリジナルブロマイド(全8種より1枚ランダム封入)◆アニメイト限定セット(初回生産限定盤+メンバー別アクリルスタンド付き)価格: ¥11,000 (税込) ※アニメイト限定セット全形態共通アクリルスタンドサイズ:全高約12cm ※メンバーにより多少サイズが異なります・初回生産限定盤(2CD+2Blu-ray) + 佐藤流司 アクリルスタンド付き・初回生産限定盤(2CD+2DVD) + 佐藤流司 アクリルスタンド付き・初回生産限定盤(2CD+2Blu-ray) + 福澤 侑 アクリルスタンド付き・初回生産限定盤(2CD+2DVD) + 福澤 侑 アクリルスタンド付き・初回生産限定盤(2CD+2Blu-ray) + 心之介 アクリルスタンド付き・初回生産限定盤(2CD+2DVD) + 心之介 アクリルスタンド付き・初回生産限定盤(2CD+2Blu-ray) + spi アクリルスタンド付き・初回生産限定盤(2CD+2DVD) + spi アクリルスタンド付き【商品の予約はこちら】https://ldhrecords.jp/?p=13633