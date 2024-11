羽織るだけで即トレンド感満載！ ニューバランス「MET24」初のダウンはボリューミーなシルエットがポイント

ニューバランスのシューズをもっと美しく見せることをコンセプトに、“都会の24時間をデザインするウエア”として誕生したライン「MET24(メットトゥエンティフォー)」。24FWの新作として登場したのは、MET24初となるダウンアウター!

ラインナップは、「MET24 Long Down Jacket」(7万1500円)、「MET24 Short Down Jacket」(5万5000円)、「MET24 Down Vest」(3万8500円)の3種類。

いずれも、表地に耐久性・耐摩耗性・撥水性に優れた“PERTEX QUANTUM”を採用し、ダウン90%・フェザー10%の“ホワイトダックダウン”を中綿に使用した700FPのアイテム。寒さの厳しいシーズンでも体をしっかりと守ってくれそうです。

▲「MET24 Long Down Jacket」

大胆なオーバーサイズとAラインのシルエットが特徴的なロング丈のダウンコート「MET24 Long Down Jacket」と、ボリュームのあるハイネックデザインが特徴のショートダウンジャケット「MET24 Short Down Jacket」は、羽織るだけでトレンド感を与えてくれるイマドキ感満載のアイテム。

▲「MET24 Short Down Jacket」

フロントはダブルジップ仕様で、袖には風の侵入を防ぐインナーカフが付属しており、寒い日も内側の暖かさをキープ。

ロングダウンコートには立体的なパッチポケット・ハンドウォーマーポケット・4つの内ポケットが、ショートダウンには左右の内ポケットとメッシュポケットが搭載しており、収納力も抜群です。

▲「MET24 Down Vest」

「MET24 Down Vest」は、気温差の激しい今の時季から活躍してくれるダウンベスト。ゆったりと着られるAラインシルエットで、スウェットやシャツの上に羽織るだけでしゃれた雰囲気がまとえます。

いずれのアイテムも、隣り合う糸同士を密接に配列したダイヤモンド形状の糸断面構造により、高い耐久性と耐摩耗性を実現。悪天候にも対応するスペックに加え、ヘビロテできるタフさも兼ね備えており、これからのシーズンは手放せない相棒となりそうです!

>> ニューバランス

<文/&GP>

【関連記事】

◆アークテリクスのロングセラーGORE-TEXウエアにダウンと中わたの2モデルが追加

◆シマノのダウンジャケットは軽い、暖かい、撥水加工。そして竿が振りやすい!

◆冬のアングラーのために作られたFoxfire×NANGAダウンシリーズ