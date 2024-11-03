ºûºêÎ¤ºÚ¥¢¥Ê¤Ø¡Ö¤¸¤ã¤¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¤È¤ª¸Æ¤Ó¤·¤Þ¡Á¤¹¡×¡¡¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤Î°ì·â¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¼º¾Ð
¡¡¸µÆü¥Æ¥ì¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£±Æü¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡×¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤«¤é¡ÖÃæ´Ý¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºûºê¥¢¥Ê¤ÎÉ×¤Ï£Ë£Á£Ô¡Ý£Ô£Õ£Î¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡£Ãæ´Ý¤Ï¸½ºß¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïºûºê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·¿Í¡¦¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¥¢¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤Î£Ã£ÍÃæ¤Î¥¤¥¸¥ê¤¬±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Î©¤Ã¤¿Êý¤À¤«¤é¡¢¤à¤·¤í¤½¤³¤òÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¤Î¼êË¡¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¥¤¥¸¥á¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÃæÈø¥ß¥¨¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤ÐÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¤½¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¿Í´Ö¤¬¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤À¡£
¡¡ºûºê¥¢¥Ê¤ÏÆü¥Æ¥ì»þÂå¤Ë¡¢µÜº¬À¿»Ê¤«¤é¡Öºûºê¥¢¥Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¤µ¤µ¤ä¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£·ù¤Ê»×¤¤¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Öºûºê¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤ï¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ºûºê¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤Í¡£¤¸¤ã¤¢º£Æü¤Ï¡ØÃæ´Ý¤µ¤ó¡Ù¤È¤ª¸Æ¤Ó¤·¤Þ¡Á¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢ºûºê¥¢¥Ê¤â¡Ö¤¢¤¢¡Á¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥ß¥Ã¥Ä¤Î¤¤¤¸¤ê¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÏÃÂê¤ÇÇß¤òÁª¤ó¤Àºûºê¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¡¢¿ÍÀ¸»À¤Ã¤Ñ¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ºûºê¥¢¥Ê¤âÉé¤±¤º¤Ë¡Ö¤½¤ì¤¬´Å¤µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£