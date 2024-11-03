

BE:FIRST World Tour 2025

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、11月3日にデビュー3周年を迎え『BE:FIRST 3rd Anniversary Party』と題して開催されたYouTube生配信で、2025年に自身初となるワールドツアーの開催決定を発表した。

【動画】BE:FIRST World Tour 2025 -Teaser-

2021年11月3日、デビューシングル「Gifted.」をリリースすると、『Billboard JAPAN 総合ソング・チャート JAPAN HOT 100』週間1位をはじめとする各種音楽チャート40冠を達成。「Bye-Good-Bye」「Boom Boom Back」「Mainstream」「Masterplan」と立て続けにリリースされる作品は音楽チャートを席巻、各音楽番組や大型音楽フェスへの出演、デビューから2年4ヶ月の早さで東京ドーム公演を成功させ、12月からは4都市9公演を回るドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』の開催も控えているなど、今の日本の音楽シーンを語る上では欠かせない存在となったBE:FIRST。そんなBE:FIRSTの次なるステージとなるワールドツアーの開催が発表された。