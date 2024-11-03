BE:FIRST、2025年に初のワールドツアー決定 デビュー3周年記念日に生発表
7人組ダンス&ボーカルグループのBE:FIRSTが3日、デビュー3周年を迎え、『BE:FIRST 3rd Anniversary Party』と題したYouTube生配信を実施し、2025年にグループ初となるワールドツアーを開催すると発表した。
【画像】BE:FIRSTが初のワールドツアーへ ティザー画像
BE:FIRSTは、2021年11月3日にシングル「Gifted.」でデビュー。「Bye-Good-Bye」「Boom Boom Back」「Mainstream」「Masterplan」と立て続けにヒットさせた。
各音楽番組や大型音楽フェスへ出演し、デビューから2年4ヶで東京ドーム公演を成功。12月からは4都市9公演を回るドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』の開催が控える。
【画像】BE:FIRSTが初のワールドツアーへ ティザー画像
BE:FIRSTは、2021年11月3日にシングル「Gifted.」でデビュー。「Bye-Good-Bye」「Boom Boom Back」「Mainstream」「Masterplan」と立て続けにヒットさせた。
各音楽番組や大型音楽フェスへ出演し、デビューから2年4ヶで東京ドーム公演を成功。12月からは4都市9公演を回るドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』の開催が控える。