Netflix「白と黒のスプーン」出演の“ビビンバ大王”、違法営業を告白…「ユ・クイズ」出演シーン全カットへ

tvNバラエティ番組「ユ・クイズ ON THE BLOCK」の制作陣が、“ビビンバ大王”ことユ・ビビムの出演シーンを全カットすると伝えた。3日、tvNの関係者はNewsenに「今回の『ユ・クイズ ON THE BLOCK』の放送で、ユ・ビビムさんの出演シーンは編集する予定だ」と明かした。これに先立って同番組は最近、次週放送の予告編を公開した。公開された予告編には、Netflixバラエティ番組「白と黒のスプーン 〜料理階級戦争〜」で話題を集めたユ・ビビムの姿が収められており、期待を高めた。

しかし、ユ・ビビムは1日に自身のSNSを通じて「申し訳ない気持ちで過去の過ちを告白しようと思う」とし、違法行為を認め、物議を醸した。彼は直筆手紙を通じて「僕は果物の行商、屋台、美容室まで様々な商売をしてきたが、毎度失敗した。2003年からは許可の出てないところで飲食店を運営したため拘束されて、執行猶予の判決を受けた。深く反省し、その後1年間店を廃業した」と明かした。続けて「食べていくためには悪いこともせざるを得ず、妻の名義で公演展示韓食体験場の事業者として登録し、最近まで違法営業をした」と打ち明けた。ユ・ビビムの突然の告白により、彼が出演した番組もその影響を受けざるを得なくなった。「ユ・クイズ ON THE BLOCK」は、彼の出演回の放送を控えて、編集することを決めた。