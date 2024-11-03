»³¸ý¿¿Í³»á¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡×2ÅÙÌÜ¤ÎµÄÄ¹ÂåÍýà¥¯¥»¶¯á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¶ì¾Ð¤¤
¸µºâÌ³´±Î½¤Ç¿®½£ÂçÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Î»³¸ý¿¿Í³»á¡Ê41¡Ë¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å1»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉáÃÊ¡¢¡ÖµÄÄ¹¡×¤È¤·¤Æ»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹õÌÚÀé¾½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¡ÖµÄÄ¹ÂåÍý¡×¤È¤·¤ÆMC¤òÌ³¤á¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹õÌÚ¥¢¥Ê¤¬ÂçÅýÎÎÁª¼èºà¤Î¤¿¤á¤ËÅÏÊÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»³¸ý»á¤¬ÂåÍý¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖµÄÄ¹Èë½ñ¡×Ìò¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É²òÀâ°Ñ°÷¤ÎÌîÂ¼ÌÀÂç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤È¡¢»³¸ý»á¤Ï¤È¤â¤ËÅìµþÂç³Ø½Ð¿È¤Ç¡¢¹õÌÚ¥¢¥Ê¤¬VTR¤Ç¡ÖÅìÂç¥³¥ó¥Ó¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ÌîÂ¼¥¢¥Ê¤¬¡¢¡Ö¹õÌÚµÄÄ¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¤Î¼èºà¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥ä¥ó¥¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦°ì¡Ê¤Î»î¹ç¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¡Ë¡¢¡Ø¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£¹õÌÚ¥¢¥Ê¤¬ÂçÅýÎÎÁª¼èºà¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£»³¸ý»á¤â¡Ö²¿¤Ê¤é1¿Í¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò°û¤ó¤Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤é¤ä¤ó¤À¡£
»³¸ý»á¤¬µÄÄ¹ÂåÍý¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¤Ç¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¡ÊMCÀÊ¡Ë¤ËÍè¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Î´é¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¡¢¤¤ç¤¦¥ä¥Ð¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾¯¡¹¡È¥¯¥»¶¯¤á¡É¤Î´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¿Ø¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¿Ê¹Ô¤òÌµ»ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¼çÄ¥¤·»Ï¤á¤¿¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¼¡¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢¤ª´ê¤¤¡Ä¡×¤Èº©´ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ê¤ò¾Æ¤¯°ìËë¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£