¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤»¤é¤Ô¡¼¡¢¥ß¥Ë¾æ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëµ±¤¯¡ÚTGC teen 2024 Winter¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/11/03¡ÛABEMA¤ÎÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£-¥É¥ó¥¿¥óÊÔ-¡×¡ÊËè½µ·îÍË22»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¤»¤é¤Ô¡¼¡É¤³¤ÈÅÚ²°Ø¹Íè¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦NEW PIER HALL¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTGC teen 2024 Winter¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÚ²°Ø¹Íè¡¢¥ß¥Ë¾æ¤«¤éÈþµÓÈäÏª
¤»¤é¤Ô¡¼¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£»°¤ÄÊÔ¤ß¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤»¤é¤Ô¡¼¡£´ÑµÒ¤Ë¤Ï½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖTGC teen¡×¤Ï¡¢SNS¤äÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë½Ð±é¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÌ¤ÃÎ¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡¦ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÈÎáÏÂteen¡É¤Î¤¿¤á¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Õ¥§¥¹¥¿¤À¡£
¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤Ï½ÅÀîçýÌï¡¢¤»¤¤¤»¤¤¡¢¤µ¤¯¤é¡¢¾®Ô¢Éñ±©¤é¤¬½¸·ë¡£SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¤·¤Ê¤³¤ä´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦EPEX¡Ê¥¤¥Ú¥¯¥¹¡Ë¡¢SKY-HI¼çºË¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBMSG¡×¤«¤éTRAINEE¡ÊÎý½¬À¸¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëRUI¡¦TAIKI¡¦KANON¤Î3¿Í¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·¡¢ABEMA¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ä¥ß¥¹¥³¥ó¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¡£MC¤Ï7³«ºÅÏ¢Â³¤Ç¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÚ²°Ø¹Íè¡¢¥ß¥Ë¾æ¤«¤éÈþµÓÈäÏª
¢¡¤»¤é¤Ô¡¼¡¢¥ß¥Ë¾æ¤«¤éÈþµÓÈäÏª
¤»¤é¤Ô¡¼¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£»°¤ÄÊÔ¤ß¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤»¤é¤Ô¡¼¡£´ÑµÒ¤Ë¤Ï½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡ÖTGC teen 2024 Winter¡×
¡ÖTGC teen¡×¤Ï¡¢SNS¤äÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë½Ð±é¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÌ¤ÃÎ¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡¦ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÈÎáÏÂteen¡É¤Î¤¿¤á¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Õ¥§¥¹¥¿¤À¡£
¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤Ï½ÅÀîçýÌï¡¢¤»¤¤¤»¤¤¡¢¤µ¤¯¤é¡¢¾®Ô¢Éñ±©¤é¤¬½¸·ë¡£SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¤·¤Ê¤³¤ä´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦EPEX¡Ê¥¤¥Ú¥¯¥¹¡Ë¡¢SKY-HI¼çºË¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBMSG¡×¤«¤éTRAINEE¡ÊÎý½¬À¸¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëRUI¡¦TAIKI¡¦KANON¤Î3¿Í¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·¡¢ABEMA¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ä¥ß¥¹¥³¥ó¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¡£MC¤Ï7³«ºÅÏ¢Â³¤Ç¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û