ORANGE RANGEが「三線Punk(MusicVideo -Live Edition-)」を公開した。同ライブ映像は、現在開催中のホールツアーより厳選したもの。会場のエネルギーと熱気がそのまま反映されたライブエディションだ。さらに、2025年2⽉22⽇のインディーズデビュー記念⽇に第17回⽬となる対バン形式の⾃主企画イベント<縁舞>を開催することも決定した。対バンライブ出演者は後⽇改めて発表される予定だ。チケットのRANGE AID+年額会員限定のチケット先⾏予約は11⽉10⽇23:59まで。

■配信シングル「三線Punk」



配信リンク:https://sel.lnk.to/sanshinpunk※各主要ダウンロード・サブスクリプションサービスにて配信▼収録曲1. 三線Punk2. 三線Punk -Instrumental-「三線Punk (Music Video -Live Edition-)」Filmed & Edited by LEI FILMWORKSTeaser Filming Cooperation by Mother FarmLyrics Translated by Cassie Guevara