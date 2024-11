11月3日正午より、これまで嵐公式YouTubeチャンネルでは公開されていなかった全71曲のMVが公開された。各種SNSでは、嵐デビュー25周年記念日に合わせた朗報に多くのファンが喜びの声をあげている。

動画:嵐とファンの思い出が詰まった全71曲のMV

■公開されたMV楽曲一覧

01.SUNRISE日本

02.台風ジェネレーション -Typhoon Generation-

03.感謝カンゲキ雨嵐

04.君のために僕がいる

05.時代

06.a Day in Our Life

07.ナイスな心意気

08.PIKA☆NCHI

09.とまどいながら

10.Lucky Man

11.ハダシの未来

12.言葉より大切なもの

13.PIKA☆☆NCHI DOUBLE

14.瞳の中のGalaxy

15.Hero

16.サクラ咲ケ

17.WISH

18.きっと大丈夫

19.アオゾラペダル

20.We can make it !

21.Step and Go

22.One Love

23.風の向こうへ

24.Beautiful days

25.Believe

26.曇りのち、快晴(矢野健太 starring Satoshi Ohno)

27.明日の記憶

28.Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ~

29.Everything

30.マイガール

31.Troublemaker

32.To be free

33.Love Rainbow(※Loveの「o」は正しくは/付き)

34.Dear Snow

35.果てない空

36.Lotus

37.まだ見ぬ世界へ

38.迷宮ラブソング

39.ワイルド アット ハート

40.Face Down

41.Your Eyes

42.Calling

43.Breathless

44.Endless Game

45.P・A・R・A・D・O・X

46.Bittersweet

47.GUTS !

48.誰も知らない

49.Zero-G

50.Sakura

51.青空の下、キミのとなり

52.愛を叫べ

53.心の空

54.復活LOVE

55.I seek

56.Daylight

57.Power of the Paradise

58.Don’t You Get It

59.I’ll be there

60.つなぐ

61.「未完」

62.Doors ~勇気の軌跡~

63.NOW or NEVER

64.Find The Answer

65.夏疾風

66.夏疾風 (高校生コラボver.)

67.君のうた

68.5×20

69.BRAVE

70.カイト

71.Do you…?

