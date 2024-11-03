¡Ö¥¬¥ÁÂ¨¶½¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¡Ä¡×¶õ¹Á¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë!?À¤³¦Åª²Î¼ê¤ÈYoutuber¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¶¦±é¤Ë¡Öµï¹ç¤ï¤»¤¿´ÑµÒ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬±¿¤ä¤Ã¤¿¤Ê!¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢Youtuber¤Î¤è¤ß¤£¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦Åª¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ç¤Î¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè3¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¤¢¤ë¥Ô¥¢¥Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤è¤ß¤£¡£¶öÁ³µï¹ç¤ï¤»¤¿Ä°½°¤¬Ç®¿´¤ËÄ°¤Æþ¤ëÃæ¡¢¤è¤ß¤£¤ÏÀ¤³¦Åª¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Æ¥Ç¥£¡¦¥¹¥¦¥£¥à¥º¤Î³Ú¶Ê¡ÖLoose Control¡×¤Î±éÁÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢¥Æ¥Ç¥£ËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï¡£Ä°½°¤Ï°ìÍÍ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¥Æ¥Ç¥£¤Ï¡¢¤è¤ß¤£¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»à¤Ì¤Û¤ÉºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Ô¥¢¥Î¤ÎÏÓ¤òÀä»¿¡£µÞî±2¶ÊÌÜ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥Æ¥Ç¥£ËÜ¿Í¤ÎÅÐ¾ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤´ÑµÒ¤ò¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¶Ã¤«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Æ¥Ç¥£¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë½Ð±é¤Î¤¿¤áÍèÆüÃæ¤Ç¡¢µ¢¹ñ¤Î¤¿¤á±©ÅÄ¶õ¹Á¤òË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÄ¾Á°¤Î¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨!ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤±¤ë¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤! ¥¹¥¿¡¼¤È¶¥±é¤âÀ¨¤¤!¡×¡Ö¤½¤³¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿´ÑµÒ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬±¿¤ä¤Ã¤¿¤Ê!¡×¡Ö¤¦¤ª!?¤½¤ì»ä¤Î²Î¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¹¥¤¡×¡Ö¥¬¥ÁÂ¨¶½¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¡Ä¤è¤ß¤£¤µ¤ó¡¢¤¹¤´²á¤®¤ë¡ª¤¹¤Æ¤¤ä¤ï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£