¥»¥Ö¥Á¤ÎÄïÊ¬¡ÚTWS¡Û¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ÈÄ¹¤äÇ¯Îð¤Ê¤É¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª

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📢2024 MAMA AWARDS 1st Lineup
BIG BLUR : What is Real?
2024 MAMA AWARDS
2024.11.21 7PM (PST) Dolby Theatre, US
2024.11.22 6PM & 11.23 3PM (KST) KYOCERA DOME OSAKA, JAPAN#MAMAAWARDS#2024MAMAAWARDS pic.twitter.com/xI5tI1gVKD
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