福岡vs柏 スタメン発表
[11.3 J1第35節](ベススタ)
※15:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 5 宮大樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
MF 16 小田逸稀
MF 29 前嶋洋太
MF 30 重見柾斗
FW 27 佐藤凌我
控え
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 19 亀川諒史
MF 35 平塚悠知
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 18 岩崎悠人
FW 28 鶴野怜樹
監督
長谷部茂利
[柏レイソル]
先発
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 32 関根大輝
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 14 小屋松知哉
MF 33 白井永地
MF 37 手塚康平
FW 15 木下康介
FW 19 細谷真大
控え
GK 21 佐々木雅士
DF 50 立田悠悟
MF 6 山田雄士
MF 29 島村拓弥
MF 48 熊澤和希
FW 18 垣田裕暉
監督
井原正巳
※15:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 5 宮大樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
MF 16 小田逸稀
MF 29 前嶋洋太
MF 30 重見柾斗
FW 27 佐藤凌我
控え
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 19 亀川諒史
MF 35 平塚悠知
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 18 岩崎悠人
FW 28 鶴野怜樹
監督
長谷部茂利
[柏レイソル]
先発
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 32 関根大輝
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 14 小屋松知哉
MF 33 白井永地
MF 37 手塚康平
FW 15 木下康介
FW 19 細谷真大
控え
GK 21 佐々木雅士
DF 50 立田悠悟
MF 6 山田雄士
MF 29 島村拓弥
MF 48 熊澤和希
FW 18 垣田裕暉
監督
井原正巳