◆放課後は別の顔 〜世界を目指す巨大魚ハンター〜

人知れず大人顔負けのとんでもない活動をしている若者に密着！今回は、3歳から釣りに熱中し、高校生の時に小型船舶免許を取得した巨大魚ハンター・千葉百々絵さんに翔が密着する第7弾！

世界中から腕に覚えのある釣り人が集う「カジキ釣り国際大会」に、昨年に続き参戦！

その世界屈指の大会に臨むにあたり、翔は駿河湾で巨大魚釣りの特訓へ。そこに、大貫亜美（PUFFY）が助っ人として登場！プライベートで親交がある翔に、釣り好きアーティストからマル秘️テクニックが授けられる！

そして大会当日。台風の接近で条件は最悪…3日間の過酷な戦いを乗り越え、百々絵さんと翔はカジキを釣り上げることができるのか！？

▼MC

かまいたち

指原 莉乃

▼ゲスト

大貫亜美（PUFFY）

郄橋 海人（King & Prince）

莉子

▼超無敵クラス

天野 香乃愛

入江 華音

岩田 奏

大角 ゆき

おじゃす

河村 ここあ

小泉 のん

崎本 紗衣

翔

星流

郄橋 快空

冨波 心

中島 真白

バーン 眞寿璃

ひまひま

藤咲 碧羽

宮迫 翠月

森粼 美月

ゆめぽて

横田 真子

（五十音順）

▼ナレーター

下野 紘