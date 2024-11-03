11月3日放送の「超無敵クラス」#148は、◆放課後は別の顔 〜世界を目指す巨大魚ハンター〜
◆放課後は別の顔 〜世界を目指す巨大魚ハンター〜
人知れず大人顔負けのとんでもない活動をしている若者に密着！今回は、3歳から釣りに熱中し、高校生の時に小型船舶免許を取得した巨大魚ハンター・千葉百々絵さんに翔が密着する第7弾！
世界中から腕に覚えのある釣り人が集う「カジキ釣り国際大会」に、昨年に続き参戦！
その世界屈指の大会に臨むにあたり、翔は駿河湾で巨大魚釣りの特訓へ。そこに、大貫亜美（PUFFY）が助っ人として登場！プライベートで親交がある翔に、釣り好きアーティストからマル秘️テクニックが授けられる！
そして大会当日。台風の接近で条件は最悪…3日間の過酷な戦いを乗り越え、百々絵さんと翔はカジキを釣り上げることができるのか！？
▼MC
かまいたち
指原 莉乃
▼ゲスト
大貫亜美（PUFFY）
郄橋 海人（King & Prince）
莉子
▼超無敵クラス
天野 香乃愛
入江 華音
岩田 奏
大角 ゆき
おじゃす
河村 ここあ
小泉 のん
崎本 紗衣
翔
星流
郄橋 快空
冨波 心
中島 真白
バーン 眞寿璃
ひまひま
藤咲 碧羽
宮迫 翠月
森粼 美月
ゆめぽて
横田 真子
（五十音順）
▼ナレーター
下野 紘