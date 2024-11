「出産前後でこの美貌⁉」世界も仰天…第一子を出産したジャスティン・ビーバーの妻ヘイリー・ビーバーのコスメがバカ売れする理由

なぜそんなに美しいのですか…

日本でも大人気の世界的アーティスト、ジャスティン・ビーバーを夫に持つアメリカ合衆国出身のモデル、ヘイリー・ビーバー(27)が、自身が手掛けるスキンケアブランド「rhode」(ロード)の投稿で大きな注目を集めた。彼女は自身のインスタグラムに「rh♡de pocket sized pop up in NYC. ahhhhhhhhhhhhhhhhhh! love you so much! 」とコメント。

「rhode」とは、彼女が初めてプロデュースしたスキンケアグッズで、その名は彼女のミドルネームを由来にしているのだとか。ファーストアイテムをリップ、美容液、クリーム3つに絞った強気の戦略で注目を集め、発売前からファンやインフルエンサー、メイクアップアーティストの間で話題となり発売後即完売したという。

この投稿には早々に320万近くのいいねと13,000件にのぼるコメントが寄せられ、「rhodeを私の国に!」「私の美しい王女様、愛してる」など、ヘイリーの人気がもはやワールドワイドであることをうかがわせるファンの反応であった。

しかしヘイリーと「rhode」がこれだけの注目を集めたのは、アイテムの魅力だけではなかっただろう。というのも彼女は8月に第一子「ジャック・ブルース・ビーバー」を出産しており、にも関わらずその前後のあまりの美肌ぶりや美貌にファンも「大変な出産前後なのに美しすぎる!」と驚きを隠せなかったからだ。

そもそもヘイリーは、夫ジャスティン・ビーバーと共にタトゥーが好みで夫のニキビを解決するなど夫婦の仲睦まじい姿がよく知られているが、『ユージュアル・サスぺクツ』や『スカイ・キッズ』出演で知られる俳優のスティーヴン・ボールドウィンを父に持ち、幼い頃からバレエを習うなどの生粋のセレブ。ジャスティンと結婚する前から大手モデル事務所と契約を交わし、多くのファッション雑誌やコレクションショー、キャンペーンイメージガールとして不動の地位を確立してきた人気モデルなのだ。

そのためスキンケアには化粧水だけで45本使い分けている、という情報もあり、しかし元の肌質の良さも相まって、メイクにはハイライトの下地とマスカラ、リップを塗る程度で時間にして全体では2分で済んでしまう、という逸話もあり、コスメの広告塔としてはこの上ない存在であるといえよう。

ヘイリーは日本好きの夫のジャスティンと共に今年の5月に京都をお忍びで訪れた。8月に誕生したベイビーを連れて家族3人で来日する日も近いのか! とファンがやきもきする一幕も。これからも彼女とジャスティンの動向に注目である。

