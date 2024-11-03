[11.3 J1第35節](味スタ)

※14:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 2 中村帆高

DF 3 森重真人

DF 5 長友佑都

DF 30 岡哲平

MF 8 高宇洋

MF 10 東慶悟

MF 22 遠藤渓太

MF 71 荒木遼太郎

MF 98 エヴェルトン・ガウディーノ

FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ

控え

GK 13 波多野豪

DF 4 木本恭生

DF 99 白井康介

MF 23 佐藤龍之介

MF 37 小泉慶

FW 14 山下敬大

FW 28 野澤零温

監督

ピーター・クラモフスキー

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 99 上福元直人

DF 22 大岩一貴

DF 30 鈴木淳之介

DF 47 キム・ミンテ

MF 3 畑大雅

MF 5 田中聡

MF 13 平岡大陽

MF 37 鈴木雄斗

MF 88 小野瀬康介

FW 19 福田翔生

FW 29 鈴木章斗

控え

GK 1 ソン・ボムグン

DF 6 岡本拓也

MF 7 阿部浩之

MF 14 茨田陽生

MF 15 奥野耕平

FW 16 根本凌

FW 27 ルイス・フェリッピ

監督

山口智