FC東京vs湘南 スタメン発表
[11.3 J1第35節](味スタ)
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 2 中村帆高
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
MF 8 高宇洋
MF 10 東慶悟
MF 22 遠藤渓太
MF 71 荒木遼太郎
MF 98 エヴェルトン・ガウディーノ
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
DF 99 白井康介
MF 23 佐藤龍之介
MF 37 小泉慶
FW 14 山下敬大
FW 28 野澤零温
監督
ピーター・クラモフスキー
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 22 大岩一貴
DF 30 鈴木淳之介
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 5 田中聡
MF 13 平岡大陽
MF 37 鈴木雄斗
MF 88 小野瀬康介
FW 19 福田翔生
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 1 ソン・ボムグン
DF 6 岡本拓也
MF 7 阿部浩之
MF 14 茨田陽生
MF 15 奥野耕平
FW 16 根本凌
FW 27 ルイス・フェリッピ
監督
山口智
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 2 中村帆高
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
MF 8 高宇洋
MF 10 東慶悟
MF 22 遠藤渓太
MF 71 荒木遼太郎
MF 98 エヴェルトン・ガウディーノ
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
DF 99 白井康介
MF 23 佐藤龍之介
FW 14 山下敬大
FW 28 野澤零温
監督
ピーター・クラモフスキー
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 22 大岩一貴
DF 30 鈴木淳之介
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 5 田中聡
MF 13 平岡大陽
MF 37 鈴木雄斗
MF 88 小野瀬康介
FW 19 福田翔生
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 1 ソン・ボムグン
DF 6 岡本拓也
MF 7 阿部浩之
MF 14 茨田陽生
MF 15 奥野耕平
FW 16 根本凌
FW 27 ルイス・フェリッピ
監督
山口智