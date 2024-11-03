水戸vs山形 スタメン発表
[11.3 J2第37節](Ksスタ)
※14:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 1 本間幸司
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 33 牛澤健
MF 8 落合陸
MF 10 前田椋介
MF 11 草野侑己
MF 17 長澤シヴァタファリ
MF 42 石井隼太
MF 47 櫻井辰徳
FW 99 中島大嘉
控え
GK 21 松原修平
DF 88 長井一真
MF 23 甲田英將
MF 32 碇明日麻
MF 38 齋藤俊輔
FW 9 安藤瑞季
FW 39 山本隼大
監督
森直樹
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 5 安部崇士
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 88 土居聖真
FW 25 國分伸太郎
FW 42 イサカ・ゼイン
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 19 岡本一真
DF 40 坂本稀吏也
MF 14 坂本亘基
MF 18 南秀仁
FW 36 高橋潤哉
FW 41 後藤優介
監督
渡邉晋
※14:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 1 本間幸司
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 33 牛澤健
MF 8 落合陸
MF 10 前田椋介
MF 11 草野侑己
MF 17 長澤シヴァタファリ
MF 42 石井隼太
MF 47 櫻井辰徳
FW 99 中島大嘉
控え
GK 21 松原修平
DF 88 長井一真
MF 23 甲田英將
MF 32 碇明日麻
MF 38 齋藤俊輔
FW 39 山本隼大
監督
森直樹
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 5 安部崇士
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 88 土居聖真
FW 25 國分伸太郎
FW 42 イサカ・ゼイン
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 19 岡本一真
DF 40 坂本稀吏也
MF 14 坂本亘基
MF 18 南秀仁
FW 36 高橋潤哉
FW 41 後藤優介
監督
渡邉晋