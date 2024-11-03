[11.3 J2第37節](ニッパツ)

※14:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 ガブリエウ

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 8 山根永遠

MF 10 カプリーニ

MF 14 中野嘉大

MF 33 室井彗佑

MF 34 小倉陽太

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 1 永井堅梧

DF 3 中村拓海

MF 7 井上潮音

FW 13 小川慶治朗

FW 15 伊藤翔

FW 20 村田透馬

FW 78 ジョアン・パウロ

監督

四方田修平

[栃木SC]

先発

GK 27 丹野研太

DF 5 大谷尚輝

DF 23 福島隼斗

DF 33 ラファエル

MF 4 佐藤祥

MF 7 石田凌太郎

MF 16 玄理吾

MF 19 大島康樹

MF 30 福森健太

MF 38 小堀空

FW 29 矢野貴章

控え

GK 1 川田修平

DF 40 高嶋修也

MF 6 大森渚生

MF 10 森俊貴

FW 9 イスマイラ

FW 18 川名連介

FW 45 山本桜大

監督

小林伸二