横浜FCvs栃木 スタメン発表
[11.3 J2第37節](ニッパツ)
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 14 中野嘉大
MF 33 室井彗佑
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
MF 7 井上潮音
FW 13 小川慶治朗
FW 15 伊藤翔
FW 20 村田透馬
FW 78 ジョアン・パウロ
監督
四方田修平
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 5 大谷尚輝
DF 23 福島隼斗
DF 33 ラファエル
MF 4 佐藤祥
MF 7 石田凌太郎
MF 16 玄理吾
MF 19 大島康樹
MF 30 福森健太
MF 38 小堀空
FW 29 矢野貴章
控え
GK 1 川田修平
DF 40 高嶋修也
MF 6 大森渚生
MF 10 森俊貴
FW 9 イスマイラ
FW 18 川名連介
FW 45 山本桜大
監督
小林伸二
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 14 中野嘉大
MF 33 室井彗佑
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
MF 7 井上潮音
FW 13 小川慶治朗
FW 15 伊藤翔
FW 78 ジョアン・パウロ
監督
四方田修平
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 5 大谷尚輝
DF 23 福島隼斗
DF 33 ラファエル
MF 4 佐藤祥
MF 7 石田凌太郎
MF 16 玄理吾
MF 19 大島康樹
MF 30 福森健太
MF 38 小堀空
FW 29 矢野貴章
控え
GK 1 川田修平
DF 40 高嶋修也
MF 6 大森渚生
MF 10 森俊貴
FW 9 イスマイラ
FW 18 川名連介
FW 45 山本桜大
監督
小林伸二