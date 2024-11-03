広島vs京都 スタメン発表
[11.3 J1第35節](Eピース)
※13:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 51 加藤陸次樹
MF 66 川辺駿
FW 99 ゴンサロ・パシエンシア
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 33 塩谷司
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 35 中島洋太朗
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
FW 11 満田誠
FW 20 ピエロス・ソティリウ
監督
ミヒャエル・スキッベ
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 5 アピアタウィア久
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 19 金子大毅
MF 39 平戸太貴
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 99 ラファエル・エリアス
控え
GK 88 圍謙太朗
DF 24 宮本優太
DF 96 ルーカス・オリヴェイラ
MF 10 福岡慎平
MF 37 米本拓司
FW 23 豊川雄太
FW 31 平賀大空
監督
チョウ・キジェ
※13:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 51 加藤陸次樹
MF 66 川辺駿
FW 99 ゴンサロ・パシエンシア
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 33 塩谷司
MF 10 マルコス・ジュニオール
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
FW 11 満田誠
FW 20 ピエロス・ソティリウ
監督
ミヒャエル・スキッベ
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 5 アピアタウィア久
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 19 金子大毅
MF 39 平戸太貴
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 99 ラファエル・エリアス
控え
GK 88 圍謙太朗
DF 24 宮本優太
DF 96 ルーカス・オリヴェイラ
MF 10 福岡慎平
MF 37 米本拓司
FW 23 豊川雄太
FW 31 平賀大空
監督
チョウ・キジェ