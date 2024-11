サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」と「サクマいちごみるくキャンディ」が待望のコラボレーション! 文房具からデイリーアイテムまで豊富なラインナップのアイテムが新登場する。いつもとちょっと違う雰囲気のすみっコたちがかわいい!「すみっコぐらし」より、「サクマいちごみるくキャンディ」との待望のコラボレーションアイテムがやってきた。「すみっコぐらし×サクマいちごみるくキャンディ」シリーズが、2024年12月上旬頃から全国の販売店やネットショップに登場する。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集める「すみっコぐらし」と、親しみ深い方も多いサクマの「いちごみるくキャンディ」。キャンディのいちごのイラストがあしらわれた包装紙のイラストをモチーフにした可愛いデザインアイテムは見逃せません!いつものやわらかくあたたかい雰囲気の背景とは違う、白地にいちごのちょっとキリっと、でも甘い雰囲気を堪能しよう。ラインナップはスクエアメモ、キャンディ型の便箋が可愛いレターセット、感触が気持ちいい「ふにふにシール」、といった文房具から、巾着やキャンディ型ダイカットパスケース、キャンディポーチ付きのショッピングバッグやシュシュといった日常使いできるアイテムまで幅広くご用意。お手元でじっくり可愛がりたい方におすすめなてのりぬいぐるみのほか、フィギュアマスコットはふわふわのフロッキー素材のキャラクターがいちごみるくキャンディを抱いているとってもキュートなデザイン。台座がキャンディ型なのもポイント♪すみっコぐらしのキャラクター「やま」のいちご柄ぬいぐるみポーチは必見! 取り出すたびに笑顔になれる可愛さです。そのほかにもてのりぬいぐるみのセットやぶら下げぬいぐるみ、キャンディ型クッションもラインナップ。どれもキュートな「いちごみるくキャンディ」柄をお楽しみいただけるデザインとなっている。かわいい×かわいいの愛らしさ溢れるコラボグッズをぜひチェックしてみてね。(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.