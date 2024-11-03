¥Þ¥®¡¼¡¢¥ß¥Ë¾æ¥¦¥§¥¢¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡ÖÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È17Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ
¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬2024Ç¯10·î31Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ãæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö17Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÃæ³ØÀ¸¤ËÌá¤ì¤ë¤³¤È¡¢´ñÀ×¤À¤È»×¤¦¡×
¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ªÍ§Ã£¤Ë17Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¡ª ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÍÚ²Ã¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¹©Æ£¸ø¹¯¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤Î¹©Æ£ÍÚ²Ã¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏÁ´¿È¹õ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¤ÏÇò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤Î¥ß¥Ë¾æ¥Ü¥È¥à¡¢Çò¤Î¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦½Ð¤ÇÎ©¤Á¤À¡£¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Ä¤«²ñ¤¨¤ë¤«¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ¤ÎÂç²ñ¡ÖBRIEFING CUP 2024¡×¤ÇºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¿Í¤È¤Î¤´±ï¤Ï¤È¤Æ¤â´õ¾¯¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤±¤É ¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÃæ³ØÀ¸¤ËÌá¤ì¤ë¤³¤È¡¢´ñÀ×¤À¤È»×¤¦¤Î ¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¥´¥ë¥Õ¹Ô¤¯¤Î³Ú¤·¤ß¤À¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ ¤¹¤Æ¤¡×¡ÖÀ¨¤©¡Á¤¤ ²¿¤«¤Î±ï¤À¤Í¡Á¡×¡Ö¤¨¡¼Æ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í ¤ªÆó¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÖµÓ ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ºÙ¤¤¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹©Æ£¤µ¤óËÜ¿Í¤â¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤Í ¤Þ¤¿¶á¡¹²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£