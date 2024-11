2位:佐久間大介

All About ニュース編集部は10月8〜16日の期間で、全国の10〜70代の男女293人を対象に「Snow Manのメンバー」に関するアンケート調査を実施しました。多くのファンを魅了し、各ジャンルでメンバーが活躍している「Snow Man」。今回は「バラエティー番組で活躍していると思うSnow Manのメンバー」のランキングを紹介します。2位に輝いたのは佐久間大介さんです。佐久間さんは、2020年にアニメ『ブラッククローバー』(テレビ東京系)で声優デビューを達成するなど、美声を生かした仕事に定評があります。冠ラジオ番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』(文化放送)も人気で、2025年1月には朗読劇『Reading Echoes「Fiend/Friend in 20faces」』へ出演予定です。

1位:向井康二

明るい性格を武器にバラエティー番組への出演も多く、『ラヴィット!』(TBS系)には隔週レギュラーとして出演中。2024年9月には、司会を務めた『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(日本テレビ系)が放送され、高評価を得ています。回答者からは、「朝の番組に出ていらっしゃいますが、とても好感待てます」(50代男性/宮城県)、「おちゃらけキャラだし、アニメや漫画などの知識も豊富なのでどのジャンルの人とでも打ち解けられる」(20代女性/東京都)、「オタ活楽しんでいて、それをバラエティで発揮できているから」(40代女性/岐阜県)などの意見が寄せられました。1位に輝いたのは向井康二さんです。向井さんは、グループの中で特にバラエティー番組への出演が多く「お笑い担当」として大活躍中。これまで、『アイ・アム・冒険少年』(TBS系)をはじめ、『世界のお店にツッコみたい!』(テレビ東京系)などさまざまなバラエティー番組に出演してきました。中でも、『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』(フジテレビ系)での活躍が有名で、記憶忍者隊・マッサマンは子どもからも人気に。2024年には『お台場冒険王』のメインキャラクターに就任するなどブレーク中です。2024年10月7日には、司会を務めた番組『ヘタコイ〜男の笑える恋愛失敗談〜』(フジテレビ系)が放送され、活躍の場を着実に広げています。回答者からは、「サービス精神が旺盛だし素直なのでバラエティ番組で見ていても心が和む」(40代女性/千葉県)、「リアクションやキャラクターが評価されてさまざまな番組へ出演している」(30代男性/東京都)、「マッサマンで子どもたちから絶大な支持と人気を得ているから」(20代女性/静岡県)などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママですこの記事の筆者:ゆるま 小林 プロフィール長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。(文:ゆるま 小林)