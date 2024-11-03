¤¨¤Ê¤³¤Î¥¢¥é¥¸¥ó²¾Áõ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤½¤Î¤â¤Î¡×¡Ö¤â¤¦·Ý½Ñ¡×¡ÖËÜÊª¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ¤È¤·¤Æ¥¢¥é¥¸¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¨¤Ê¤³¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎD¥Ï¥í²¾Áõ¤Ï¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤Ç¤·¤¿(¥¹¥¿¥ó¥ß¤¬¥¢¥é¥¸¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è)¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¹¥¿¥ó¥ß¤³¤È¿û¸¶Í¦Ìð¤Î¥¢¥é¥¸¥ó¤òÁê¼ê¤Ë¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤ËÊ±¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÃËÈþ½÷¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤½¤Î¤â¤Î¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉåºÎï¡¢¤â¤¦·Ý½Ñ¤Ç¤¹¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó¤Î¥¸¥ã¥¹¥ß¥óËÜÊª¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£