2025年1月13日(祝)まで開催される、「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2024」

株式会社ムーミン物語が運営する「ムーミンバレーパーク」は、2024年11月1日から2025年1月13日(祝)までの期間、毎年好評を博しているの冬のシーズナルイベント「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2024」を開催。

2024年のテーマは「ムーミン谷の冬」

【写真】新キャラクター「モラン」が登場!

ライトアップとプロジェクションマッピングで幻想的な光景が広がる※画像はイメージ

園内マップ

冬の夜を華やかに染め上げるムーミン谷の湖上花火大会〜冬〜」

日中にもモランが登場!※画像はイメージ

「WINTER WONDERLAND」限定グッズ

昼と夜で異なるデザインの参加賞が登場

雪や星を連想させるメニューがそろう

見た目にもかわいいデザートが限定で登場!

「夜の海のランタンハンバーグ」(1680円)

宝石のような幻想的なキャンドルを作ることができるワークショップも開催

16時から販売のナイトパスで、幻想的な冬景色が広がる「WINTER WONDERLAND」も存分に楽しめる

「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2024」のテーマは「ムーミン谷の冬」。冬眠中のムーミントロールが目覚め、初めて見る雪やオーロラ、仲間たちとの触れ合いが幻想的なライトアップで表現される。鑑賞に加えて遊びの要素も取り入れられており、ムーミン谷の冬をアクティブに楽しめるイベントだ。■この冬、待望の新キャラクター「モラン」がついに登場!ひんやりとした存在感を持つモランが、冬のパークをさらに魅力的に演出する。明るい昼間はムーミン谷エリアを中心に雪が優雅に舞い降り、華やかな装飾が施された冬の外遊びの世界が広がる。そして夜の訪れとともに、パーク全体が色とりどりのライトアップに包まれ、幻想的なオーロラやプロジェクションマッピングが織りなす美しい演出を堪能できる。また、大好評の「ムーミン谷の湖上花火大会〜冬〜」では、冬の夜空に華麗な花火が打ち上がり、きらめく光の饗宴を楽しめる。さらに、16時からはお得なナイトパスの販売も決定し、冬のムーミンバレーパークで特別な体験ができる。■「モラン」が織り成す不思議な冬の世界!「ムーミン谷のイルミネーションパレード」「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2024」に新キャラクター、モランが登場。モランは冷気をまとった孤独な女性の魔物で、彼女が通ると草木が凍りつくため恐れられる存在だ。灯りを求めてさまよう姿に、ムーミンたちは少しかわいそうだと感じている。「ムーミン谷のイルミネーションパレード」では、夜のムーミン谷に現れたモランにムーミンが近づき、心を通わせてゆく様子を見ることができる。心が通じたモランと、ムーミンバレーパークの楽曲に合わせてパレードをするキャラクターたちと一緒に盛り上がろう。<ムーミン谷のイルミネーションパレード>開催時間:1日2回公演17時30分〜/19時〜(約20分間)■色とりどりの輝きで彩るライトアップと夜空に広がるオーロラの共演ムーミン屋敷には冬の景色がプロジェクションマッピングで映し出され、ムーミン谷エリアの上空には時折オーロラが出現する。色とりどりの光が木々を優雅に照らし出し、表情を変えながらムーミン谷エリアを幻想的に彩る。■新設された入り江のテラスで新しい楽しさ発見!新設された入り江のテラスはこの冬「ニョロニョロのテラス」「雪降るテラス」として楽しむことができる。ニョロニョロのテラス歩くとニョロニョロが次々と出現するインタラクティブなアクティブプロジェクションマッピングを楽しめる。ニョロニョロたちと一緒に遊びながら、映像の世界に没入できる体験だ。雪降るテラス降り注ぐ雪の演出とブルーを基調としたライトアップが冬の夜をさらに引き立て、ムーミン谷での特別なひとときを鮮やかに演出する。■壮大に輝く冬の夜空!「ムーミン谷の湖上花火大会〜冬〜」開催決定!大好評の「ムーミン谷の湖上花火大会〜冬〜」が今年も開催決定。ムーミンバレーパークで壮大な花火が夜空を照らす。凍てつく冬空に映し出される色鮮やかな花火は、まるで幻想的な光のショーだ。ムーミンバレーパークならではの特別な演出が、冬の夜を華やかに染め上げる。圧巻の光景を目の当たりにする瞬間は、忘れられない冬の思い出となる。<「ムーミン谷の湖上花火大会〜冬〜」開催概要>・開催日:2025年1月13日(祝)までの土日祝・開催時間:18時30分〜約5分間※少雨決行、強風荒天中止※中止情報についてはメッツァ公式サイト、公式SNSで告知※2024年12月31日(火)、2025年1月1日(祝)の開催はなし■冬の空を飾るバルーンデコレーション「光と雪玉の道」ウインターワンダーランド開催中、ムーミン谷エリアの入口から続く並木道に、冬ならではの「ウインターワンダーロード」が登場する。雪をイメージしたバルーンスカイが頭上に広がり、シャボン玉にスモークを入れて雪に見立てた「ホワイトバブル」がふんわりと包み込む。シャボン玉がはじける瞬間に広がるスモークが、まるでムーミン谷の不思議な世界に迷い込んだかのような効果を生み出す。■日中の雪が描く幻想的な冬の風景「雪降るテラス」「雪降るテラス」は日中、降り注ぐ雪の演出が楽しめる。ふわふわと舞い降りる雪が、まるで冬の幻想的な景色を作り出し、特別な冬の世界へと誘う。■夜とは異なる演出が必見!「モランのグリーティングタイム」日中にもモランが登場する。明るい時間帯に現れる約2.5メートルの大きな姿は必見。いつ現れるかはお楽しみ。木々が色づく紅葉の美しい風景の中で、フォトセッションを楽しもう。■「WINTER WONDERLAND」限定グッズ・メニュー・ワークショップ新たに登場したぬいぐるみや、「ウインターワンダーランド イン ムーミンバレーパーク 2024」のアートロゴ入り限定スペシャルグッズも豊富にそろう。・「ぬいぐるみ ムーミン (アングリーフェイス/マフラー)」(4800円)・「ぬいぐるみ モラン」(3000円)・「Winter Wonderland クッキー缶」(1800円)・「生チョコクッキー(ビターチョコ・ミルクティ・ミルクチョコレート)」(700円)■昼夜で異なるデザインのアーケードゲーム参加賞が登場昼は「ウインターワンダーランド イン ムーミンバレーパーク 2024」のアートロゴ、夜はモランのデザインが施された参加賞が登場する。アーケードゲーム「Peli & Leikki」・FISHING WITH TOO-TICKY:ハンマーで魚を飛ばして釣り上げるゲーム・LONELY MOUNTAIN CHALLENGE:彗星に見立ててボールを転がす、おさびし山チャレンジ・価格:1回700円※なくなり次第終了■イベント限定の特別な冬メニューも登場!厳選された食材を使った心温まる料理や、贅沢なデザートがイベントの雰囲気をいっそう引き立てる。レットゥラ ラウンジムーミンバレーパークの始まりの場所にあるレストラン「レットゥラ ラウンジ」では、特別メニューとして、雪が降り積もるムーミン谷と雪解け後の変化をイメージしたドリンク「雪がふってきたよ〜カモミールオレンジ&ホイップ〜」(750円)や、ムーミン谷の雪景色を思わせる、たっぷりのチーズが絡んだ濃厚なカルボナーラ「ムーミン谷の雪降るカルボナーラ」(1450円)、森の中から見上げた空に大きな彗星が降り注ぐシーンを背景にしたリンゴンベリーと北欧スパイスを使ったハンバーガー「ムーミン谷の彗星バーガー」(1890円)など、自然をイメージしたメニューが登場する。ライブラリー カフェ約400冊のムーミン関連書籍がずらりと並ぶ「ライブラリー カフェ」では、人気のアートラテに限定デザインとしてモランが登場する「限定アートラテ 〜モランバージョン〜」(700円)や、「ぼくは、あんなやつと血のつながりなど、ありっこないさ」と先祖につぶやいたエピソードをモチーフにした、チョコレートホイップとつぶあんのセムラ「セムラ〜“あん”なやつ」(650円)、ひとくち食べるとつ冷たさの中に温かみを感じる独特なスイーツ「つめたいあの子のタルト」(700円)など贅沢なデザートが登場する。ムーミン谷の食堂北欧を感じる親しみやすいメニューで空腹を満たす「ムーミン谷の食堂」では、ランタンの灯りに引きつけられて冬の暗い海からやってくる魔物をイメージしたハンバーグ「夜の海のランタンハンバーグ」(1680円)が登場する。■イベント限定スペシャルワークショップ!「ムーミンのガーネットの谷間のキャンドルづくり」ムーミンの物語に登場する神秘的な「ガーネットのある谷間」をイメージしたキャンドルづくりのワークショップを開催する。暗闇に輝く美しいガーネットを思わせる、キラキラと輝く宝石のような幻想的なキャンドルを作ることができる。<開催概要>開催日:2024年11月2日(土)〜4日(振休)価格:3500円所要時間:約60分会場:KOKEMUS 2階 キッズスペース■1デーパス料金改定でファミリーがよりお得に!2024年11月1日より1デーパス料金が改定され、高校生以下はこども料金で入園できるようになり、家族でよりお得に楽しめる。さらに、新サービスとしてパーク内のスポットを巡り、新しい発見をもたらす音声ガイドも導入され、パーク内での体験がより充実する。また、前売りで公式オンラインチケットを購入すると、さらにお得にパークを満喫できる。・料金改定日:2024年11月1日今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。ーー今回の企画のイチオシは?待望の新キャラクター「モラン」が登場いたします。明るい時間帯にはグリーティング、夜は「ムーミン谷のイルミネーションパレード」で現れる約2.5メートルの大きな姿は必見です。ーーユーザーへのメッセージは?雪をモチーフにした装飾や冬の外遊びスポット、パークを彩るオーロラの出現など、さまざまな演出が皆様を特別な冬の世界へ誘います。土日祝は湖上花火も楽しめますので、ぜひムーミンバレーパークですてきな時間を過ごしください。新キャラクターのモランや多彩なグルメ、魅力的なワークショップがたくさん用意されている今回のイベント。訪れる人たちを幻想的なムーミン谷の世界へと誘ってくれるので、冬の魅力を存分に楽しむことができる。特別な冬の思い出を作るために、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。(C)Moomin Characters(TM)※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。