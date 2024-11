親がダジャレや冗談をよく言う人だと、子どもは「また変なこと言ってるよ」とあきれるかもしれません。しかし新たな研究では、子育てにユーモアを持ち込むことが子どもと良好な関係を築く上で役に立つ可能性があると示されました。Humor in parenting: Does it have a role? | PLOS ONEhttps://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0306311

Parents who use humor have better relationships with their children, study finds | Penn State Universityhttps://www.psu.edu/news/research/story/parents-who-use-humor-have-better-relationships-their-children-study-findsStudy: Parents Who Use Humor May Have Better Relationships With Kids : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/study-parents-who-use-humor-may-have-better-relationships-with-kidsペンシルベニア州立大学医学部の小児科教授であるベンジャミン・レヴィ氏は、「ユーモアは人々に認知の柔軟性を与え、ストレスを和らげ、創造的な問題解決力と回復力を促進することができます」「私の父はユーモアを使っていて、それはとても効果的でした。私も診療現場や自分の子どもたちに対してユーモアを使っています。問題は、ユーモアをいかに建設的に使うかということでした」と述べ、ユーモアの重要性を主張しています。人間社会において、ユーモアは人間関係を円滑にしたり、交流を促進したりする効果があるとされています。これまで、さまざまなシチュエーションにおけるユーモアと遊びの影響が研究されてきましたが、「子育てにおけるユーモアの使用」については正式な研究が行われていなかったとのこと。論文の筆頭著者で、ボストン小児病院の小児科研修医であるルーシー・エメリー氏は、「ビジネスと子育ての間には、どちらもヒエラルキーがあるという興味深い類似点があります。ビジネスにおいては、ユーモアが上下関係や緊迫感を和らげ、コラボレーションと創造性のためのより良い環境を作り出すことが示されています」と述べています。そこで研究チームは、ユーモアと子育てに関する人々の経験や意見を測定するアンケートを作成し、オンラインツールを通じて312人の参加者に回答してもらいました。参加者の年齢層は18〜45歳で、そのうち男性が63.6%、全体に占める白人の割合は76.6%でした。参加者のうち半数以上が「ユーモアのある人に育てられた」と回答しており、71.8%は「ユーモアが効果的な子育てのツールになり得る」という意見に賛同しました。また、参加者のほとんどは実際に子育てにユーモアを使用しているか、あるいは将来の子育てでユーモアを使用するつもりだと述べています。さらに、自分の親がユーモアを使用して子育てをしたかどうかと、親子関係の間にも関連性がみられました。「親との関係が良好だ」と答えた参加者のうち、63%は「親がユーモアを使っていた」と回答しており、「親はユーモアを使わなかった」と回答した人の割合はわずか3.7%にとどまりました。そして、「親がよく子育てをしてくれたと思う」と答えた参加者のうち、68.4%は「親がユーモアを使っていた」と回答し、「親はユーモアを使わなかった」と回答した人は5.6%でした。この結果は、親が子育てにユーモアを使うと子どもとの関係が良好になる可能性があることを示唆しています。研究チームは、今回の結果を基により大規模な親の集団を調査しているほか、親の経験に基づく定性的研究も行っているとのことです。エメリー氏は、「親子関係はビジネスの関係よりも愛情深いものですが、子育てをしているとストレスの多い状況がよく起こります。ユーモアはその緊張とヒエラルキーを分散させ、ストレスの多い状況で双方の気分を良くするのに役立ちます」と述べました。