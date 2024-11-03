¿÷·Á¤¢¤¤³¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤ÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥Õ¥§¥í¥â¥ó¤¬½Ð¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²‼¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿÷·Á¤¢¤¤³(46)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤ÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²¹Àô¥¿¥ª¥ë½¸¤áÎ¹¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¿÷·Á¤Ï¡Ö²¹Àô¥¿¥ª¥ë½¸¤áÎ¹¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤êÇòÇ®¤·¤¿¡£¤â¤¦º£¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥¿¥ª¥ë¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò(53¡¢¥ª¥¢¥·¥º)¡¢ÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡Ê44¡¢¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡Ë¤È¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£3¿Í¤¬¾Ð´é¤ÇÆýÇò¿§¤Î²¹Àô¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¡¼¡¢¥É¥¥ê¥ó¥³¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡¢¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥Õ¥§¥í¥â¥ó¤¬½Ð¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡£¶»¸µ¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²‼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£