今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、背面がフラットになっていて飾りやすい、ディズニーデザイン「壁掛けクリスマスツリー&オーナメントセット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「壁掛けクリスマスツリー&オーナメントセット」ミッキー&フレンズ

© Disney

価格:9,990円(税込)

セット内容:【壁掛けツリー】1本、【オーナメント】1セット

サイズ:【クリスマスツリー】幅約36×高さ約53cm、【ダイカットオーナメント】ミッキーマウス、ミニーマウス、プルート・高さ約9cm、グーフィー・高さ約13cm、【プリントボール】直径約5cm、【カラーボール】直径約4cm、【ロゴオーナメント】高さ約7.5×幅約14.5cm、【星】高さ約11cm×幅約11cm

総重量:約411g(パッケージ含まず)

ツリー部分:針金入り

主材:【ツリー部分】PVC、鉄、【オーナメント】PVC、ポリエチレン他

取扱説明書付き

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※壁面取り付け用の金具(引掛ねじ、フック等)はセットに含まれておりません。市販品をお使いください。

※このツリーは屋内専用です。屋外では使用しないで下さい。

※壁掛けツリー以外での目的では使用しないで下さい。

※製法上、ツリー(葉っぱ部)にバラつきがあります。

※枝の先端部は、構造上金属のワイヤーを使用しておりますので、注意してご使用下さい。

「ミッキー&フレンズ」デザインのクリスマスツリーとオーナメントのセット。

背面がすっきりフラットで、場所を取らない壁掛けタイプのクリスマスツリーです!

© Disney

ツリー部分に引っ掛け用の取っ手が付いているので設置も簡単にできます◎

© Disney

キャラクターのオーナメントはクラシカルなデザインに。

「ミッキー&フレンズ」たちのパイカットアイがファン心をくすぐります☆

「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「プルート」、「グーフィー」のオーナメントは、アイススケートなどの冬の遊びをイメージしたオリジナルデザイン。

ぷっくり立体感があり、縁部分のゴールドカラーが華やかさを演出してくれます。

© Disney

カラーボールは2パターンのデザインに。

小さいサイズのボールはカラーのみで、大きいサイズのボールにはミトンや帽子などのアートが施されています!

© Disney

クリスマスツリーのトップに飾る星と、「メリークリスマス」のロゴのオーナメントもセットになっています。

どちらもゴールドで豪華な雰囲気☆

© Disney

それぞれ枝の先端部にワイヤーが入っているので、自由に調節してツリーのかたちを整えることができます◎

© Disney

オーナメントもたっぷりと入っているので、飾り付けも楽しめそう!

© Disney

クリスマスツリーの大きさは、幅約36×高さ約53cmで存在感もバッチリ。

壁に飾るだけでクリスマスムードを演出できます。

マンションやスペースがないお部屋など、手軽にクリスマスツリーを飾りたい方にオススメ。

背面がフラットになっていて飾りやすい、ディズニーデザイン「壁掛けクリスマスツリー&オーナメントセット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

