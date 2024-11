ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、壁に掛けるだけでお部屋の中が華やかな雰囲気になる、ディズニーデザイン「クリスマスタペストリー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「クリスマスタペストリー」美女と野獣

© Disney

タイプと価格:【S】3,290円(税込)、【M】4,690円(税込)

サイズ:【S】約60×85cm、【M】約90×130cm

品質:【本体】ポリエステル100%、【フリンジ部分】ポリエステル100%

ポール約径2cm以下に対応

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※お洗濯不可

※フリンジ部分は引っ張ると糸が抜けます。糸が飛び出した際は、引っ張らずにハサミで切ってください。

※タペストリー用の棒、紐は付きません。

『美女と野獣』デザインのタペストリー。

クリスマス時期のお部屋を華やかに演出してくれるデザインで、『美女と野獣』の世界観を色鮮やかに表現しています!

手を重ねて見つめ合う「野獣」とディズニープリンセス「ベル」の姿が美しく、そんな2人の周りには「ルミエール」に「コグスワース」、「ポット夫人」、「チップ」の姿も。

スペースやお好みに合わせてSとMの2種類のサイズから選べるのも魅力的です◎

© Disney

上下には金色のタッセルが施され、いっそう豪華な雰囲気に☆

タッセルがキラキラと輝いています。

© Disney

<素材アップ>

生地はポリエステル100%素材を使用。

さらにさりげなく背面にもバラなどのアートがあしらわれています。

© Disney

それから棒などが通せる仕様になっているので、別途ご用意のポールを通して壁に掛けることができます。

手軽にお部屋をクリスマスらしくチェンジ!

壁に掛けるだけでお部屋の中が華やかな雰囲気になる、ディズニーデザイン「クリスマスタペストリー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

