11月22日発売の『すてきな奥さん2025年新春1月号』がめっちゃ豪華! リラックマバッグ&手帳・すみっコぐらしカレンダー・家計簿ほか豪華5大付録が注目です。『すてきな奥さん新春号』は、 1994年末に月刊誌『すてきな奥さん』の増刊号『新春すてきな奥さんʼ95』として誕生。以来、 30周年、 31号目を迎えた。30周年を迎える『すてきな奥さん2025年新春1月号』では、表紙に7回目の登場となる、「新しい地図」としても活動する稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾を迎え、豪華付録をご用意。

表紙を飾る3人は花をモチーフにしたつややかなオリジナルのスーツとダンディなクラッシックスタイルで、 大人の魅力がいっぱい。書店購入特典ポストカードには、今年も直筆サイン入り店頭ポスタープレゼントの応募券に加え、特典動画へ飛べる二次元コードを掲載。特典動画は「表紙撮影時のメイキング動画」と「新春メッセージ」の2本を公開予定となっている。昨年好評を博した、表紙着用衣装の展示を今年も企画されているのでお楽しみに♪そして新しい年を迎える必須アイテムがいっぱいの豪華5大付録も見逃せない。一冊は持っておきたい「お金が貯まる!家計簿2025」、可愛い『リラックマ』と1年間過ごすことができる「リラックマスケジュール手帳2025」「すみっコぐらし2025カレンダー」、総柄が可愛い日常使いできる「リラックマのドローストリングバッグ」。綴じ込み付録には「絵馬師・永崎ひまるさんの開運カード」!伊勢神宮、出雲大社をはじめ全国の名だたる神社の絵馬を手がける絵馬師が描き下ろす最強の開運アイテムをぜひ新年に向けて手に入れよう。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.