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JR西日本によりますと、きのう（2日）の大雨の影響で、きょう（3日）午前11時現在、姫新線の津山～上月間と津山～新見間、因美線の智頭～津山間、芸備線の新見～備後落合間で始発から運転を見合わせているということです。

運転再開は

・姫新線　津山駅～上月駅間
（津山⇒上月方面）　津山駅（１６時２６分発）普通　佐用行き
（上月⇒津山方面）　上月駅（１７時４６分発）普通　津山行き

・姫新線　津山駅～新見駅間
（津山⇒新見方面）　津山駅（１５時５４分発）普通　新見行き
（新見⇒津山方面）　新見駅（１６時４８分発）普通　津山行き

・因美線　津山駅～智頭駅間
（津山⇒智頭方面）　津山駅（１６時３７分発）普通　智頭行き
（智頭⇒津山方面）　智頭駅（１７時５６分発）普通　津山行き

・芸備線　新見～備後落合駅間
（新見⇒備後落合方面）　新見駅（１８時２０分発）普通　備後落合行き
（備後落合⇒新見方面）　備後落合駅（２０時１０分発）普通　新見行き

となる見込みです。

JR西日本は、最新の情報をホームページや駅で確認するよう呼び掛けています。