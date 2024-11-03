【大雨の影響11月3日】姫新線・因美線・芸備線の一部区間で始発から運転を見合わせ 運転再開は夕方になる見込み【岡山】
JR西日本によりますと、きのう（2日）の大雨の影響で、きょう（3日）午前11時現在、姫新線の津山～上月間と津山～新見間、因美線の智頭～津山間、芸備線の新見～備後落合間で始発から運転を見合わせているということです。
運転再開は
・姫新線 津山駅～上月駅間
（津山⇒上月方面） 津山駅（１６時２６分発）普通 佐用行き
（上月⇒津山方面） 上月駅（１７時４６分発）普通 津山行き
・姫新線 津山駅～新見駅間
（津山⇒新見方面） 津山駅（１５時５４分発）普通 新見行き
（新見⇒津山方面） 新見駅（１６時４８分発）普通 津山行き
・因美線 津山駅～智頭駅間
（津山⇒智頭方面） 津山駅（１６時３７分発）普通 智頭行き
（智頭⇒津山方面） 智頭駅（１７時５６分発）普通 津山行き
・芸備線 新見～備後落合駅間
（新見⇒備後落合方面） 新見駅（１８時２０分発）普通 備後落合行き
（備後落合⇒新見方面） 備後落合駅（２０時１０分発）普通 新見行き
となる見込みです。
JR西日本は、最新の情報をホームページや駅で確認するよう呼び掛けています。