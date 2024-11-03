¡ÚÍ¼¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï¡©¡Û¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ª
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ªËèÆü2¡Á3Ëü¿Í¤â¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤Î£Ë¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡ÖÍ¼¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤«¤«¤ë¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:Í¼¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤«¤«¤ë¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
ËãÇÌÂçº¬¤Î¸¥Î©
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
<ËãÇÌÂçº¬>
ÆÚ¤Ò¤Æù 60g
¥Þ¥¤¥¿¥± 1/2ÂÞ
Âçº¬ 300g
Çò¥Í¥® 10~11cm
¤æ¤Ç½Á(·Ü¤µ¤µ¿È) 150ml
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸ 1
Âçº¬ÍÕ Å¬ÎÌ
<Ä´Ì£ÎÁ>
ÀÖ¤ß¤½ Âç¤µ¤¸ 2
Æ¦ÈÄ¾ß ¾®¤µ¤¸ 1/2
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸ 1
¥Ë¥ó¥Ë¥¯(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) ¾®¤µ¤¸ 1/2
¥·¥ç¥¦¥¬(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) ¾®¤µ¤¸ 1/2
<¿åÍÏ¤ÊÒ·ª>
ÊÒ·ªÊ´ ¾®¤µ¤¸ 1
¿å Âç¤µ¤¸ 1
<¤µ¤µ¿È¤È³¤Áô¤ÎÏÂ¤¨Êª>
·Ü¤µ¤µ¿È 1ËÜ
³¤Áô¥µ¥é¥À(¥ß¥Ã¥¯¥¹) 20g
<¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°>
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸ 1
¿Ý ¾®¤µ¤¸ 2
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 2
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸ 1
±ö ¾¯¡¹
¤´ÈÓ 100g
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¡ãËãÇÌÂçº¬¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¡£¥Þ¥¤¥¿¥±¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Âçº¬¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢ÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Âçº¬ÍÕ¤Ï¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¤Æ¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£Çò¥Í¥®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¡¢¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
3¡¢¡ã¤µ¤µ¿È¤È³¤Áô¤ÎÏÂ¤¨Êª¡ä¤ÎºàÎÁ¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡£³¤Áô¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¿å¤Ç¤â¤É¤·¤Æ¹Ê¤ê¡¢¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢Æé¤Ë150ml¤Î¿å¤òÊ¨¤«¤·¡¢¡ã¤µ¤µ¿È¤È³¤Áô¤ÎÏÂ¤¨Êª¡ä¤Î·Ü¤µ¤µ¿È¤òÆþ¤ì¤Æ¤æ¤Ç¤ë¡£²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¸å¤â³¸¤ò¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÃÖ¤¯¡£
¤µ¤µ¿È¤Ï¤æ¤Ç½Á¤Ë¿»¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¢¡ãËãÇÌÂçº¬¡ä¤òºî¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆÚ¤Ò¤Æù¤È¥Þ¥¤¥¿¥±¤òÆþ¤ì¡¢¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£ÆÚ¤Ò¤Æù¤ÎÌý¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤Ê¤¬¤é¤«¤é¤á¤ë¡£
3¡¢(2)¤ËÂçº¬¤òÆþ¤ì¤ÆÆÚ¤Ò¤Æù¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢³¸¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ç10Ê¬ÄøÅÙ¼Ñ¤ë¡£¾Ç¤²¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¿¤Þ¤Ë¤«¤º®¤¼¡¢ÅÓÃæ¼å²Ð¤Ë¤¹¤ë¡£
¿åÊ¬¤ò¾¯¤Ê¤¯¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂçº¬¤¬´Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4¡¢(3)¤Ë¤æ¤Ç½Á¤òÆþ¤ì¡¢5Ê¬ÄøÅÙ¼Ñ¤ë¡£Çò¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¡¢¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä¤Ç¥È¥í¥ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¥´¥ÞÌý¤Ç¹á¤ê¤Å¤±¤ò¤·¤Æ»Å¾å¤²¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Âçº¬ÍÕ¤ò»¶¤é¤¹¡£
5¡¢¡ã¤µ¤µ¿È¤È³¤Áô¤ÎÏÂ¤¨Êª¡ä¤òºî¤ë¡£¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤ë¡£
6¡¢(5)¤Ë(1)¤Î·Ü¤µ¤µ¿È¤ò¤Û¤°¤·¤Æ²Ã¤¨¡¢³¤Áô¥µ¥é¥À¤òÆþ¤ì¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤Î£Ë¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡ÖÍ¼¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤«¤«¤ë¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¡¦¡ÖÍ¼¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤«¤«¤ë¡©¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡¦1°Ì 11¡Á30Ê¬¡Ä39%
¡¦2°Ì 10Ê¬°ÊÆâ¡Ä32%
¡¦3°Ì 31¡Á60Ê¬¡Ä22%
¡¦4°Ì 61Ê¬¡Á¡Ä6%
29,714É¼
¡¦2°Ì 10Ê¬°ÊÆâ¡Ä32%
¡¦3°Ì 31¡Á60Ê¬¡Ä22%
¡¦4°Ì 61Ê¬¡Á¡Ä6%
29,714É¼
¡¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
ËãÇÌÂçº¬¤Î¸¥Î©
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
<ËãÇÌÂçº¬>
ÆÚ¤Ò¤Æù 60g
¥Þ¥¤¥¿¥± 1/2ÂÞ
Âçº¬ 300g
Çò¥Í¥® 10~11cm
¤æ¤Ç½Á(·Ü¤µ¤µ¿È) 150ml
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸ 1
Âçº¬ÍÕ Å¬ÎÌ
<Ä´Ì£ÎÁ>
ÀÖ¤ß¤½ Âç¤µ¤¸ 2
Æ¦ÈÄ¾ß ¾®¤µ¤¸ 1/2
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸ 1
¥Ë¥ó¥Ë¥¯(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) ¾®¤µ¤¸ 1/2
¥·¥ç¥¦¥¬(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) ¾®¤µ¤¸ 1/2
<¿åÍÏ¤ÊÒ·ª>
ÊÒ·ªÊ´ ¾®¤µ¤¸ 1
¿å Âç¤µ¤¸ 1
<¤µ¤µ¿È¤È³¤Áô¤ÎÏÂ¤¨Êª>
·Ü¤µ¤µ¿È 1ËÜ
³¤Áô¥µ¥é¥À(¥ß¥Ã¥¯¥¹) 20g
<¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°>
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸ 1
¿Ý ¾®¤µ¤¸ 2
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 2
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸ 1
±ö ¾¯¡¹
¤´ÈÓ 100g
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¡ãËãÇÌÂçº¬¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¡£¥Þ¥¤¥¿¥±¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Âçº¬¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢ÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Âçº¬ÍÕ¤Ï¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¤Æ¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£Çò¥Í¥®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¡¢¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
3¡¢¡ã¤µ¤µ¿È¤È³¤Áô¤ÎÏÂ¤¨Êª¡ä¤ÎºàÎÁ¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡£³¤Áô¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¿å¤Ç¤â¤É¤·¤Æ¹Ê¤ê¡¢¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢Æé¤Ë150ml¤Î¿å¤òÊ¨¤«¤·¡¢¡ã¤µ¤µ¿È¤È³¤Áô¤ÎÏÂ¤¨Êª¡ä¤Î·Ü¤µ¤µ¿È¤òÆþ¤ì¤Æ¤æ¤Ç¤ë¡£²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¸å¤â³¸¤ò¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÃÖ¤¯¡£
¤µ¤µ¿È¤Ï¤æ¤Ç½Á¤Ë¿»¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¢¡ãËãÇÌÂçº¬¡ä¤òºî¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆÚ¤Ò¤Æù¤È¥Þ¥¤¥¿¥±¤òÆþ¤ì¡¢¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£ÆÚ¤Ò¤Æù¤ÎÌý¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤Ê¤¬¤é¤«¤é¤á¤ë¡£
3¡¢(2)¤ËÂçº¬¤òÆþ¤ì¤ÆÆÚ¤Ò¤Æù¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢³¸¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ç10Ê¬ÄøÅÙ¼Ñ¤ë¡£¾Ç¤²¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¿¤Þ¤Ë¤«¤º®¤¼¡¢ÅÓÃæ¼å²Ð¤Ë¤¹¤ë¡£
¿åÊ¬¤ò¾¯¤Ê¤¯¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂçº¬¤¬´Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4¡¢(3)¤Ë¤æ¤Ç½Á¤òÆþ¤ì¡¢5Ê¬ÄøÅÙ¼Ñ¤ë¡£Çò¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¡¢¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä¤Ç¥È¥í¥ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¥´¥ÞÌý¤Ç¹á¤ê¤Å¤±¤ò¤·¤Æ»Å¾å¤²¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Âçº¬ÍÕ¤ò»¶¤é¤¹¡£
5¡¢¡ã¤µ¤µ¿È¤È³¤Áô¤ÎÏÂ¤¨Êª¡ä¤òºî¤ë¡£¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤ë¡£
6¡¢(5)¤Ë(1)¤Î·Ü¤µ¤µ¿È¤ò¤Û¤°¤·¤Æ²Ã¤¨¡¢³¤Áô¥µ¥é¥À¤òÆþ¤ì¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)