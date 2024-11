ナポリが日本をイメージしたサードユニフォームを発表した。クラブの公式SNSでそのPVが公開されている。



クラブの声明では「1960年のナポリと日本の鹿児島市の姉妹都市提携からインスピレーションを得ています」とのこと。両市が姉妹都市となったのも、互いの街のシンボルが火山であり、港湾と雄大な火山の景観に親和性と共通のユニークな特徴があったため。友好の証として鹿児島市には「ナポリ通り」、ナポリには「ヴィア・カゴシマ」と名付けられた通りがある。



ちなみにサードユニフォームは、中央に武士の兜、波、漢字がデザインされている。





The Way of The Warrior.

Unveiling our Third Kit.



#FromNapoliToTheWorld pic.twitter.com/VdRUNobT3o