サムスンのフラッグシップ機をベースにした廉価モデル「Galaxy S24 FE」は発売されたばかりです。しかし、早くも後継機「Galaxy S25 FE」の噂が次々に流れています。先日には次期モデルが2025年に発売され、S24 FEよりスリムになると報じられていました。

今度は新たに、Galaxy S25 FEがサムスン製チップ「Exynos 2400」を搭載するのではないかと報じられています。

著名リークアカウントchunvn8888によると、サムスンは自社製のExynos 2500チップ開発をひっそり中止したとのこと。そのため同社はGalaxy S25シリーズの全モデルにSnapdragon 8 Eliteを採用し、Galaxy S25 FEにはGalaxy S24(グローバル版の標準モデル)と同じExynos 2400を搭載すると主張しています。

The plan Flip 7 using Exynos 2500 is cancelled according to Korean media reports, the rest of Galaxy S25 series will use the Snapdragon 8 Elite besides the Ultra, Galaxy S25 FE will use the Exynos 2400 like the S24.

RIP to Exynos 2500, aka dream team. What a waste of R&D money

— Chun Bhai (@chunvn8888) October 23, 2024