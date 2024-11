山本彩が、新アーティスト写真の公開と共に12月25日に発売するEPのタイトルが決定したことを発表した。EPタイトルは『U TA CARTE』(読み:ウタカルト)。フランス語で“お客さんが自由に選んで注文できる一品料理”を意味する「アラカルト」というワードから思いついた造語とのことだ。これまでに影響を受けてきた幅広いルーツミュージックはもちろん、収録されている楽曲、参加したレコーディングメンバーなど多様な音楽性が集まり完成した今作を表している。音楽のみならずフォトブックやライブ映像、パッケージまで、手に取った方それぞれが山本彩の魅力を選んで楽しめるようこだわった作品に仕上がっているという。

EP『U TA CARTE』



12月25日(水)発売購入:https://SayakaYamamoto.lnk.to/newEP※予約締切:11月10日(日)23:59[FC限定盤(CD + Blu-ray + Photo Book + Calendar)]PROS-1938 \13,750(税込)[通常盤(CD only)]UMCK-1785 \2,200(税込)[収録内容]◆CD ※全形態共通・Seagull ※TVアニメ『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』エンディング主題歌・カフェモカ・KIRAKUモンスター・タイトル未定Bonus Track:あいまって。(Acoustic ver.)全5曲収録◆Blu-ray ※FC限定盤のみ収録<Sayaka Yamamoto Asia Tour 2024 - 彩 - >台北公演 + メイキング映像01.JOKER02.スマイル03.yonder04.ゼロ ユニバース05.Nocturnal06.feel the night07.ラメント08.サードマン09.イチリンソウ10.365日の紙飛行機11.夢の声12.Bring it on13.Are you ready?14.レインボーローズ15.ドラマチックに乾杯En1.ひといきつきながらEn2.ブルースターEn3.メロディ・SYC SPECIAL BOX仕様Photo Book 208ページ・オリジナルカレンダー