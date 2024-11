活動休止中の5人組グループ・嵐(相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔)が3日、デビュー25周年記念日を迎え、公式Xにメッセージを発表した。グループの公式Xでは「本日、11月3日は嵐のデビュー25周年記念日!皆さまのおかげで今日という日を迎えることができました!!!!! 25周年をありがとう」とつづり、5人の絵文字やハッシュタグを添えた。英文でも同内容を記した。

「株式会社嵐」四宮隆史社長は、自身のXアカウントに「『嵐・初心者』の僕が言うのは甚だ僭越ですが、、、長い間、嵐のメンバーを支えてくださった皆様に、心から『ありがとう』とお伝えしたいです」と感謝を込めた。嵐は、1999年11月3日にシングル「A・RA・SHI」でメジャーデビュー。09年『第60回 NHK紅白歌合戦』に初出場。同年、『第42回 オリコン年間ランキング2009』で、シングル、アルバム、DVD、アーティスト・トータルセールスでそれぞれ1位を獲得し、史上初の4冠を達成するなど、名実ともに国民的グループのひとつに成長。各メンバーがソロとしても、映画やドラマなどで主演を務めている。20年12月31日をもって活動休止。24年4月、新会社設立を発表。■嵐 投稿全文本日、11月3日は嵐のデビュー25周年記念日!皆さまのおかげで今日という日を迎えることができました!!!!!25周年をありがとう(5人の絵文字)#嵐#ARASHI#ARASHI25thAnniversary#相葉雅紀#松本潤#二宮和也#大野智#櫻井翔Today, November 3, is the 25th anniversary of ARASHI's debut!Thanks to all of you for making this day possible!!!!!Thanks for the 25th anniversary(5人の絵文字)#ARASHI#ARASHI25thAnniversary#MasakiAiba#JunMatsumoto#KazunariNinomiya#SatoshiOhno#ShoSakurai■四宮隆史氏 投稿全文1999年11月3日、「A・RA・SHI」でメジャーデビューしてから25年四半世紀もの長い間、国民的アーティストとして活躍し続けたのは、メンバーの弛まぬ努力と、スタッフやファンの皆様のサポートがあってのことと思います。「嵐・初心者」の僕が言うのは甚だ僭越ですが、、、長い間、嵐のメンバーを支えてくださった皆様に、心から「ありがとう」とお伝えしたいです。深謝