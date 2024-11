特殊メイクアーティストの快歩(KAIHO)が、個展「ティプシーレベルツー(TIPSY Level 2)」を原宿のJOINT AROUND the CORNERでスタートした。会期は11月10日まで。

個展では、2022年に開催した初の個展で登場したキャラクター「TIPSY」を増殖し、多様な種類の人形やオブジェ、マスクなど13点を展示。展示に加え、新作グッズとしてTIPSYをはじめとする快歩のキャラクターをモチーフにしたTシャツ(2色、各8000円)やラバーキーチェーンセット(2種類、各3000円)ハット(2型、各1万2000円)、ジンジャーシロップ(2種類、各2000円)などを取り扱っている。このほか、撮影やイベント用の特殊メイクの予約を受付を実施。一般の依頼を受け付けていない快歩がオリジナルのメイクアップを施すという。

◾️TIPSY Level 2

会期:2024年11月2日(土)〜11月10日(日)

営業時間:13:00〜20:00 ※最終日は19:00まで

会場:JOINT AROUND the CORNER

所在地:渋谷区神宮前 3-25-18 THE SHARE 104

入場料:無料

KAIHO:公式サイト