好評放送中のTVアニメ『らんま1/2』。先ほど放送された第5話の内容にあわせて、あかねがショートヘアになったキービジュアルと、ノンクレジットエンディングテーマ映像が公開された。『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1/2』が完全新作的アニメ化。高橋留美子は、2017年に全世界コミックス累計発行部数2億冊を超え、2018年にアメリカのウィル・アイズナー漫画業界賞(The Will Eisner Comic Industry Award)」で「コミックの殿堂(The Will Eisner Award Hall of Fame)」入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章「シュヴァリエ」を受勲、世界的に活躍する漫画家だ。『らんま1/2』は『週刊少年サンデー』(小学館)に1987年36号から1996年12号まで連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作だ。

物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子!?乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた……。乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディー。11月2日(土)に放送された第5話「かわいくねえ」の内容にあわせて、すでに公開済みであったTVアニメ『らんま1/2』のキービジュアル、ノンクレジットエンディングテーマ映像がアップデートされた。第5話「かわいくねえ」では、乱馬と良牙の勝負に巻き込まれ、髪を切られてしまったあかね。ロングヘアからショートヘアへと髪型が変わる内容となっていた。この度公開となったキービジュアル(あかねショートカットver.)でも、あかねの髪型がショートヘアに変わっている。さらに、ノンクレジットエンディング(あかねショートへアver.)も公開。エンディング映像も第5話よりあかねの髪型がショートヘアになっていた。▲あかねショートカットver.▲アップデート前キャラクターへの愛を感じるアップデート、物語の今後の展開にもご注目を。(C)高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会