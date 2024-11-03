Ãæ±ûÂç¡¦Æ£¸¶´ÆÆÄ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯1ÈÖ³Ú¤·¤¯Áö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×È¢º¬¤Î²ù¤·¤µ¾è¤ê±Û¤¨Á´ÆüËÜ¤Ø¡¡ÌÜÉ¸¤Ï¡È3¶¯¡ÉÊø¤·¤Æ3°Ì°ÊÆâ¡ÚÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Û
Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤ÎÁ°Æü´ÆÆÄ²ñ¸«¤¬2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²ó4°Ì¤ÎÃæ±ûÂç¤ÎÆ£¸¶ÀµÏÂ´ÆÆÄ¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ±ûÂç³Ø¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î13°Ì¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤âÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¤ÇÁí¹ç6°Ì¤ÇÍèÇ¯1·î¤ÎËÜÁª¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£½Ð±À±ØÅÁ¤Ë¤ÏÉÔ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ãæ±ûÂç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£Âç²ñ¤¬¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î±ØÅÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤Î±ØÅÁ¤Ç¤¢¤ë½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤¬¶ðß·Âç³Ø¤äÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ò¿¶¤êÀÚ¤êÂç²ñÀ©ÇÆ¡£º£Âç²ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö3¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂç³Ø¤Î°ì³Ñ¤òÊø¤·¤Æ3°Ì°ÊÆâ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö100²óÂç²ñ¤ÎÈ¢º¬¤¬Èó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤±ØÅÁ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯1ÈÖ³Ú¤·¤¯Áö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È³ØÀ¸¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¢º¬Í½Áª²ñ¤Ç¤Ï¡¢Î¯ÃÓ°ìÂÀÁª¼ê(3Ç¯)¤äµÈµï½Ù¶³Áª¼ê(3Ç¯)¤é¼çÎÏÁª¼ê¤ò²¹Â¸¡£¡ÖÍ½Áª²ñ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤ò¾¯¤·Â¿¤á¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¯²½¤ò¤·¤Æ¤¤¿À®²Ì¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿·ÀïÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¤ÏÌ¾¸Å²°¡¦Ç®ÅÄ¿ÀµÜ¤«¤é»°½Å¸©¡¦°ËÀª¿ÀµÜÆâµÜ±§¼£¶¶Á°¤Þ¤ÇÁ´8¶è´Ö·×106.8¥¥í¤ÎÄ¹Ãú¾ì¡£¸áÁ°8»þ10Ê¬¤Ë¹æË¤¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦1Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¢¡Ãæ±ûÂç¡ÊÁ°²ó4°Ì¡Ë
1¶è(9.5¥¥í) Î¯ÃÓ°ìÂÀ 3Ç¯
2¶è(11.1¥¥í) ²¬ÅÄ³«À® 1Ç¯
3¶è(11.9¥¥í) ËÜ´Öñ¥ 2Ç¯
4¶è(11.8¥¥í) ±ºÅÄÍ¥ÅÍ 4Ç¯
5¶è(12.4¥¥í) Åì³¤ÎÓ¹¨°ì 4Ç¯
6¶è(12.8¥¥í) º´Æ£Âç²ð 1Ç¯
7¶è(17.6¥¥í) µÈµï½Ù¶³ 3Ç¯
8¶è(19.7¥¥í) °¤ÉôÍÛ¼ù 4Ç¯
»³Ê¿ÎçÀ¸ 4Ç¯
ÇòÀîÍÛÂç 3Ç¯
µÈÃæÍ´ÂÀ 3Ç¯
ÎëÌÚ¹ÌÂÀÏº 2Ç¯
ÊÂÀîñ¥ÂÀ 1Ç¯