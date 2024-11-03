¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¼¡¤Ï¥Ê¥«¥¿¥Ë !?¡× ²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í PFP£±°ÌÃ£À®¤Ê¤é¡ÄÃÏ¸µ¡¦ÁêÌÏ¸¶¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÉâ¾å
¡¡¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¼¡¤Ï¥Ê¥«¥¿¥Ë¡ª¡©¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£¶¡á£Í¡¦£Ô¡Ë¤Î£²ÅÙÌÜ¤Î²¦ºÂËÉ±ÒÊó¹ð²ñ¤¬£²Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ¸¶»ÔÎÐ¶è¹çÆ±Ä£¼Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾ÍèÅª¤ËÃæÃ«¤¬Æ±µé£´ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ì¤äÊÆ¹ñ¤Î¸¢°Ò¤¢¤ëÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤¬Äê¤á¤ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊÁ´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡á£Ð£Æ£Ð¡Ë£±°Ì¤Ê¤É¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±»Ô¤Ç¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É³«ºÅ¤òÍ×Ë¾¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¶öÁ³¤Ë¤â¡¢£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡Ë¤Ë¤ÏÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡££²£²Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤¿¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢£±£°·î£±£´Æü¤Î£Ö£²Àï¡ÊÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¥Ú¥Ã¥Á¡¦¥½¡¼¡¦¥Á¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¿¥Ê¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ò¹ë²÷¤Ê£¶¥é¥¦¥ó¥É£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¤¿Æ±»Ôºß½»¤ÎÃæÃ«¤Ï¡¢²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿Ìó£²£°£°¿Í¤Î»ÔÌ±¤«¤é´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Æ±»Ô¤ÎËÜÂ¼¸ÂÀÏº»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÃæÃ«¤ËÆÃÊÌÉ½¾´¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì¤ä£Ð£Æ£Ð£±°Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤«¤±¤¿¡£Ã£À®¤Ê¤éÂçÃ«¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ÎàÀ¤³¦°ìá¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î½ËÊ¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÊó¹ð²ñ¤Îµ¬ÌÏ¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¡£Æ±»Ô¤Ç¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤¬¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£
àÃæÃ«¥Ñ¥ì¡¼¥Éá¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡Ö£Ê£Õ£Î£Ô£Ï¡¡£Î£Á£Ë£Á£Ô£Á£Î£É¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¾ÂÈø°ì´î²ñÄ¹¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤Ð¡×¤ÈÈÝÄê¤»¤º¡£Æ±»Ô¤Ê¤É¤Ø³«ºÅ¤òÍ×Ë¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÁ´Á³¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤¬Íè¤ì¤Ð¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£Ð£Æ£Ð£¹°Ì¤ÎÃæÃ«¤Ï¡¢Æ±£²°Ì¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤â´üÂÔ¤µ¤ì¡¢°æ¾å¤âÀèÆü¡Ö¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É£±°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼ã¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼ã¼Ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö¤ÎÃæÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡Ö¤½¤³¡Ê°æ¾åÀï¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É£±°Ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢°ú¤Â³¤¶¯¤µ¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¡Ê°æ¾å¤¬¡ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¡¼Ô¤¬£Ð£Æ£Ð£±°Ì¤â¤¢¤êÆÀ¤ëÌ´¤ÎÂÐ·è¡£¤Þ¤µ¤Ëà¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÈÇ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºá¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÌ±¤ÈÀ¤³¦°ì¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤«¡£