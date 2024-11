前田大然がハットトリック＆古橋亨梧1ゴール！ 6発圧倒セルティックがリーグ杯決勝進出

スコティッシュリーグカップ準決勝が2日に行われ、セルティックに所属するFW前田大然、FW古橋亨梧、MF旗手怜央が先発出場した。セルティックはアバディーン戦で3人揃って先発起用すると、29分にキャメロン・カーター・ヴィッカースのゴールで先制に成功。1点をリードして迎えた32分には、前田が中盤でボールを奪うと、ニコラス・ゲリット・キューンとのパス交換で、一気にスピードに乗り、ペナルティエリア内へ侵入。タメをつくってラストパスを送り、最後は古橋が冷静にゴールへ押し込んだ。前田のアシストから古橋が決めて、リードを2点に広げる。

【ゴール動画】前田大然がハットトリック+1アシスト!古橋亨梧が1ゴール!

Kyogo doubles @CelticFC's lead shortly after Cameron Carter-Vickers opened the scoring! 🍀



A three minute burst from Celtic that's given them a commanding position in this game 🔥



Do Aberdeen have it in them for another comeback from 2-0 down? 👀#PremierSportsCup pic.twitter.com/iXQ9vayoFG — Premier Sports (@PremSportsTV) November 2, 2024

"Celtic cut Aberdeen's hopes to pieces!" 🎙️



A statement first half performance from @CelticFC as Daizen Maeda makes it 3-0 🍀#PremierSportsCup | @spfl pic.twitter.com/ip76SG7zIY — Premier Sports (@PremSportsTV) November 2, 2024

🍀 @CelticFC leaving no doubt!



Daizen Maeda makes it 4-0 and Aberdeen are heading for their first defeat of the Jimmy Thelin era 💥 pic.twitter.com/4jd8w1dkyX — Premier Sports (@PremSportsTV) November 2, 2024

Daizen Maeda is going to be walking off with the match ball! 🙌



A brilliant move by @CelticFC and it's a hat-trick for Maeda 🎩🪄#PremierSportsCup | @spfl pic.twitter.com/fo7PKaxve0 — Premier Sports (@PremSportsTV) November 2, 2024

そして40分には、古橋からキューンにボールが渡ると、キューンが絶妙なスルーパスを供給。これに反応した前田が上手く相手DFの背後をとってダイレクトでシュートし、ゴールネットを揺らした。前半はキャメロン・カーター・ヴィッカース、前田、古橋の得点でセルティックが3点のリードを奪って折り返す。後半もセルティックの勢いが止まらない。49分にはカウンターからキューンが突破してシュートし、GKが弾いたボールを前田がゴールへと押し込む。59分にはキューンが5点目を記録。さらに85分には、旗手の縦パスからパウロ・ベルナルドがフリックしてアリスター・ジョンストンがクロス。これを前田がゴールへ流し込み、見事な崩しでゴールを奪った。試合は6−0でセルティックが圧倒して勝利。前田はハットトリックと1アシスト、古橋は1ゴール、旗手もフル出場で、セルティックのリーグ杯決勝進出に大きく貢献した。【スコア】セルティック 6−0 アバディーン【得点者】1−0 29分 キャメロン・カーター・ヴィッカース(セルティック)2−0 32分 古橋亨梧(セルティック)3−0 40分 前田大然(セルティック)4−0 49分 前田大然(セルティック)5−0 59分 ニコラス・ゲリット・キューン(セルティック)6−0 85分 前田大然(セルティック)