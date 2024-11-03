ºå¿À¡¦¥É¥é3ÌÚ²¼¡¡±Ä¶È¥¹¥Þ¥¤¥ëÅêË¡¤À¡ÖÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¾Ð¤¦¡×¡¡ºÇÂ®156¥¥í¤ÎÄ¾µåÇä¤ê¹þ¤à
¡¡¾Ð´é¤¬¥¥å¡¼¥È¤ÊÂ®µåÇÉ¤¬ºå¿À¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£¥É¥é¥Õ¥È3°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿KMG¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦ÌÚ²¼Î¤ÅÔÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬2Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎÆ±¼Ò¤ÇÈª»³½ÓÆóÅý³ç¥¹¥«¥¦¥È¡¢Ã´Åö¤ÎÁ°ÅÄÃéÀá¥¹¥«¥¦¥È¤é¤«¤é»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÃ¸¡¹¤ÈÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¾è¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¤È¤¤¤¦±¦ÏÓ¡£¥×¥í¤Ç¤â¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥¹¥Þ¥¤¥ëÅêË¡¡É¤ÇÂÇ¼Ô¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡¡Ö¼«Æ°¼Ö¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤òÇä¤ê¹þ¤à¡£¾Ð´é¤ÇÅê¤²¤ë»Ñ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢³èÌö¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¾Ð´é¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¼Ò¶È¤Ë¤¢¤ë¡£KMG¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¤Ï¼«Æ°¼ÖÈÎÇä±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¸ÜµÒ¤ÎÀÜµÒ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡È¾Ð´é¡É¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î°õ¾Ý¤ÏÂçÀÚ¡£¾ï¤Ë¾Ð´é¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÃÏÆ»¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¡¢º£¸å¤Ï¥×¥í¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤«¤é¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ¡É¤ËÈäÏª¤¹¤ë»»ÃÊ¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¾Ð¤¦¤¿¤á¡¢¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£½Ð¶ÐÆü¤Ï¸áÁ°9»þ¤Ë½Ð¼Ò¤·¡¢¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¶ÐÌ³¡£ÃëµÙ·Æ¤Î¹ç´Ö¤ä½ª¶È¸å¤Ë¥¸¥à¤ØÄÌ¤¦¤Ê¤ÉÃÃÏ£¤òÀÑ¤ß¡¢Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤ÏÊ¡²¬Âç»þÂå¤Î149¥¥í¤«¤é156¥¥í¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡°·¤¦¡È¾¦ÉÊ¡É¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤Ë¶Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥«¥Ã¥Èµ¤Ì£¤ÎÂ®µå¤òÇä¤ê¹þ¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ö156¥¥í¤Ç¼ê¸µ¤ÇÆ°¤±¤ÐÂÇ¼Ô¤âÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¤Ï¤º¡×¡£¤½¤ÎÀ®Ìó¤ÎÀè¤Ë1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÎÈôÌö¡¢¤½¤·¤Æ°ìÂçÌÜÉ¸¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¡Ö¶á¤¤ÌÜÉ¸¤Ï³«Ëë1·³¡£¤¤¤º¤ì¤ÏÆüËÜºÇÂ®¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥×¥íÌîµåºÇÂ®166¥¥í¡¢ÆüËÜÅê¼êºÇÂ®165¥¥í¡Ä·Ç¤²¤¿¿ô»ú¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë
¡¡¡û¡ÄÃ´Åö¤ÎÁ°ÅÄÃéÀá¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢ÌÚ²¼¤ò¡ÖÏÂÀ½¥²¥é¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£ºÇÂ®156¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÆÀ°Õµå¤È¤¹¤ë±¦ÏÓ¤Ë¤Ï¡ÖÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÊý¤¬Å¬À¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÃæ·Ñ¤®Å¬À¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æº£µ¨59»î¹çÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.55¤Î½õ¤ÃÅê¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¾ÍèÅª¤ËÍÞ¤¨¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÅê¼ê¤«¤éµÛ¼ý¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£