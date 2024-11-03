¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û³¤ÌîæÆÂÀ¡¡»Õ¾¢¤Î£Á£Å£×À¤³¦²¦¼Ô¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤Ë°ìµ³ÂÇ¤ÁÍ×µá¡Ö¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Í¤¨¤Ê¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î³¤ÌîæÆÂÀ¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×À¤³¦²¦¼Ô¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¡Ê£³£¸¡Ë¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡£´Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¤Ï£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£²Æü¤ÎÌ¾¸Å²°Âç²ñ¤Ç¤Ï£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç·ãÆÍ¡£¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤ò²óÈò¤·¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌöÆ°¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»î¹ç¸å¤Ï£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¤«¤é¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¾ì³°¤Ç¥É¥é¥´¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊá³Í¤µ¤ì¥°¥í¥Ã¥®¡¼¾õÂÖ¤Ë¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¶þ¿«¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡¢¥¯¥½¥Ã¡ª¡¡£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡ÄÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¼Ú¤ê¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ÎÂçºå¤ÇÀäÂÐÊÖ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ë¤ËÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë³¤Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£Ó£Á£Î£Á£Ä£ÁÀï¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤Î°ìÊý¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢£Á£Å£×¥Þ¥Ã¥È¤Ç¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¥½¥ó¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤Ê¤É¶Ë°ÃË¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Õ¾¢¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡¡³¤Ìî¤Ï¡Ö¤¤¤Þ²¶¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î£Ó£Á£Î£Á£Ä£ÁÀï¤À¡£¤½¤ì°Ê³°²¿¤â¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤Î¤³¤È°ìÈÕ¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤¸¤ã²¿¤âÅú¤¨¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¤Þ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¿®Íê¡£²¶¤é¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£Ã¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢£²¿Í¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡£²¶¤È£±ÂÐ£±¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ì¡£¤ªÁ°¤ÎÌÜ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤ªÁ°¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢²¶¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¡¦¥Õ¥§¡¼¥¹¤·¤í¤è¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡×¤ÈÂÐÀïÍ×µá¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£µ·î¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤ÎÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤êÊý¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹ÎÄê¤·¤Ê¤¤¡£¤ªÁ°¤Î¼£¤·Êý¤â²¶¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¯¤ì¤è¡£ÊÆ¹ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð°Ê¹ß¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅÅÏÃ¤â¤ä¤ê¼è¤ê¤â°ìÀÚ¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡£¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Í¤¨¤Ê¡×¡£
¡¡»ÕÄïÂÐ·è¤¬ºÆ¤Ó¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£