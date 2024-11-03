[11.2 オランダ・エールディビジ第11節](スタディオン・フェイエノールト)

※29:00開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 1 ジュスティン バイロー

DF 3 T. Beelen

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 26 G. Read

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 4 ファン・インボム

MF 6 R. Zerrouki

MF 8 クインテン・ティンバー

FW 14 Igor Paixão

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 J. Carranza

控え

GK 21 P. Andreev

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 2 バルト ニューコープ

DF 5 G. Smal

DF 15 F. González

DF 18 G. Trauner

MF 24 G. Zechiël

MF 34 C. Nadje

FW 23 A. Hadj Moussa

FW 38 イブラヒム・オスマン

FW 49 Z. Redmond

監督

ブライアン プリスケ

[AZ]

先発

GK 1 R. Owusu-Oduro

DF 5 アレクサンドル ペネトラ

DF 18 D. Møller Wolfe

DF 22 M. Dekker

DF 30 デンソ・カシウス

MF 6 P. Koopmeiners

MF 8 ヨルディ クラーシ

MF 10 S. Mijnans

MF 21 E. Poku

MF 23 M. Lahdo

FW 9 トロイ・パロット

控え

GK 12 H. Verhulst

GK 41 イェルーン・ズート

DF 3 W. Goes

DF 16 毎熊晟矢

DF 34 M. de Wit

MF 26 K. Smit

MF 33 D. Kwakman

FW 17 J. Addai

FW 35 M. Meerdink

FW 37 R. Daal

監督

Martensチュニジア

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります