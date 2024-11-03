フェイエノールトvsAZ スタメン発表
[11.2 オランダ・エールディビジ第11節](スタディオン・フェイエノールト)
※29:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 1 ジュスティン バイロー
DF 3 T. Beelen
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 26 G. Read
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 6 R. Zerrouki
MF 8 クインテン・ティンバー
FW 14 Igor Paixão
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
控え
GK 21 P. Andreev
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 2 バルト ニューコープ
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
DF 18 G. Trauner
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 49 Z. Redmond
監督
ブライアン プリスケ
[AZ]
先発
GK 1 R. Owusu-Oduro
DF 5 アレクサンドル ペネトラ
DF 18 D. Møller Wolfe
DF 22 M. Dekker
DF 30 デンソ・カシウス
MF 6 P. Koopmeiners
MF 8 ヨルディ クラーシ
MF 10 S. Mijnans
MF 21 E. Poku
MF 23 M. Lahdo
FW 9 トロイ・パロット
控え
GK 12 H. Verhulst
GK 41 イェルーン・ズート
DF 3 W. Goes
DF 16 毎熊晟矢
DF 34 M. de Wit
MF 26 K. Smit
MF 33 D. Kwakman
FW 17 J. Addai
FW 35 M. Meerdink
FW 37 R. Daal
監督
Martensチュニジア
※29:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 1 ジュスティン バイロー
DF 3 T. Beelen
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 26 G. Read
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 6 R. Zerrouki
MF 8 クインテン・ティンバー
FW 14 Igor Paixão
FW 17 L. Ivanušec
控え
GK 21 P. Andreev
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 2 バルト ニューコープ
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
DF 18 G. Trauner
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 49 Z. Redmond
監督
ブライアン プリスケ
[AZ]
先発
GK 1 R. Owusu-Oduro
DF 5 アレクサンドル ペネトラ
DF 18 D. Møller Wolfe
DF 22 M. Dekker
DF 30 デンソ・カシウス
MF 6 P. Koopmeiners
MF 8 ヨルディ クラーシ
MF 10 S. Mijnans
MF 21 E. Poku
MF 23 M. Lahdo
FW 9 トロイ・パロット
控え
GK 12 H. Verhulst
GK 41 イェルーン・ズート
DF 3 W. Goes
DF 16 毎熊晟矢
DF 34 M. de Wit
MF 26 K. Smit
MF 33 D. Kwakman
FW 17 J. Addai
FW 35 M. Meerdink
FW 37 R. Daal
監督
Martensチュニジア
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります