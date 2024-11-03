¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡Û¿¹ÍÛÂ¿ ¥¨¡¼¥¹µ¡¤ò¥²¥Ã¥È¡Ä´Ö¤â¤Ê¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼£±Ç¯¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡ÖÁÏ´©£·£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡õ¥Ë¥Ã¥«¥ó¡¦¥³¥àÇÕ¡×¤¬£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£±£³£³´ü¤Î¿¹ÍÛÂ¿¡Ê¤â¤ê¡¦¤Ò¤Ê¤¿¡¢£±£¹¡áÄ¹ºê¡Ë¤¬¥¨¡¼¥¹µ¡£³£²¹æ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÁêËÀ¤ò¿®¤¸¤Æº£Àá¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£
¡Öº£Àá¤«¤é£´¡¢£µ¡¢£¶ÏÈ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤¤¡£Á°²ó¤â´ü½é¤á¤Ë¤¤¤¤¤Î¤Ð¤«¤ê°ú¤±¤ÆÅÀ¿ô¤ò²Ô¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢´ü½é¤á¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡££¹·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¾¡Íø¡£¡Ö£²¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£