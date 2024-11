<What a Wonderful World!!24>初日、マングースステージのラストを飾るのは、国内外から注目を集める沖縄出身のラッパー、Awichだ。オープニングは、2023年、沖縄で開催されたFIBAバスケットボール・ワールドカップ男子日本代表チームを応援するソフトバンクTVCMに楽曲提供し、全国的に高い支持を集めた「Guerrilla」。トラックの狂暴すぎる重低音にAwichのラップが切り込んでくると、まるでぶん殴られたかのようなパワーに、一瞬たじろいでしまうほどで、のっけからすさまじいエネルギーだ。

セットリスト



01. Guerrilla02. ALI BABA03. Are you serious?04. Remember05. 好きなこと Remix (from 柊人)06. 不幸中の幸い (from YENTOWN)07. Bad Bitch 美学08. 洗脳09. WHORU?10. GILA GILA11. 琉球愛歌 Remix12. LONGINESS REMIX13. RASEN in OKINAWA14. Bad Bad