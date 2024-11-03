１９２９年：光州の学生による抗日独立運動、光州学生運動が発生



１９４５年：独立運動家の者晩植（チョ・マンシク）が平壌で右翼系の朝鮮民主党を結成



１９７９年：朴正熙（パク・チョンヒ）大統領の国葬を挙行



１９８０年：国家保衛立法会議が政治風土刷新に向け特別措置法を議決



１９８５年：サッカー韓国代表がワールドカップ（Ｗ杯）メキシコ大会のアジア最終予選で日本に勝利、３２年ぶりにＷ杯本大会へ



２００５年：放射性廃棄物処理場用地に慶尚北道慶州市を選定



２０１０年：韓国と北朝鮮の離散家族２９７人が金剛山で再会

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