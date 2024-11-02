リバプールvsブライトン スタメン発表
[11.2 プレミアリーグ第10節](アンフィールド)
※24:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 11 モハメド・サラー
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 80 タイラー モートン
FW 7 ルイス・ディアス
監督
アルネ・スロット
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 3 イゴール
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 22 三笘薫
MF 24 F. Kadıoğlu
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 14 ジョルジニオ・ルター
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 20 カルロス・バレバ
MF 27 マッツ・ビーファー
FW 11 シモン・アディングラ
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
※24:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 11 モハメド・サラー
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 80 タイラー モートン
FW 7 ルイス・ディアス
監督
アルネ・スロット
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 3 イゴール
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 22 三笘薫
MF 24 F. Kadıoğlu
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 14 ジョルジニオ・ルター
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 20 カルロス・バレバ
MF 27 マッツ・ビーファー
FW 11 シモン・アディングラ
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります