¸µV¥êー¥¬ー¤Î¹â¾¾ÂîÌé»á¤¬Ê¡²¬WS¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡ª¡Ö²ñ¾ì¤ÇÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥·¥åー¥º¤òÍú¤¤¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡1Æü¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÊ¡²¬¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë¡¢ËÅÄ¹çÀ®¥È¥ì¥Õ¥§¥ë¥µ¡Ê¸½¡¦¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ç¤Î¥×¥ìー·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¹â¾¾ÂîÌé»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹â¾¾»á¤ÏÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2010Ç¯¤ËËÅÄ¹çÀ®¥È¥ì¥Õ¥§¥ë¥µ¡Ê¸½¡¦¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ç¶Á¤ÅÏ¤ëÂç¤¤ÊÀ¼¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥×¥ìー¤Ç¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¡Ö¤¿¤«¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2015ー16¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¥Áー¥à½é¤Î¥êー¥°Í¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡2020ー21¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÂçÊ¬¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤ÄÂçÊ¬»°¹¥¥ô¥¡¥¤¥»¥¢¥É¥éー¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò¤·¡¢230»î¹ç½Ð¾ìÃ£À®¡£V¥êー¥°±ÉÍÀ¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢°úÂà¸å¤Ï¹ñÆâ¤Ë¸Â¤é¤º¹ñºÝ»î¹ç¤Ç¤â²òÀâ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢°¦ÃÎÂç³Ø¤Î¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤È·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¹â¾¾»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¡¤³¤ÎÅÙ¿§¡¹¤Ê¤´±ï¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¡²¬¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Î´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¹â¾¾ÂîÌð¤Ç¤¹¡£¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ÏÈó¾ï¤Ë¼ã¤¤¥Áー¥à¤Ê¤Î¤Ç»ä¤¬º£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¡¢µ»½Ñ¡¢Àï½Ñ¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¥Áー¥à¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¡¢º£¤¢¤ë²ÝÂê¤äÌäÂê¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÎÉ¤¤¥Áー¥à¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤ÆV.LEAGUE¤Ë·È¤ï¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»ö¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤ÇÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥·¥åー¥º¤òÍú¤¤¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£You Can Make It If You Try¡¡¹â¾¾ÂîÌð¡×
¡¡º£²ó¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¾¾»á¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£